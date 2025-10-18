Jenifer Moreno Agencia EFE 18 OCT 2025 - 08:37h.

El suceso tuvo lugar en una residencia universitaria en la calle Asura, en la zona de Arturo Soria de Madrid

El joven, de 20 años de edad, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue intubado y trasladado al Hospital Ramón y Cajal de Madrid

MadridUn joven de 20 años de edad ha sido trasladado al Hospital Ramón y Cajal de Madrid en estado muy grave tras precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid.

El suceso tuvo lugar sobre las 23:00 horas del viernes en la calle Asura, en la zona de Arturo Soria.

Concretamente, a las 23:16, el 112 recibió una llamada de alerta en la que se informaba de que un joven se había precipitado accidentalmente desde el primer piso de su residencia universitaria, según publica Efe.

Ingresado en el Hospital Ramón y Cajal

El equipo médico del SUMMA 112 encontró al joven con un traumatismo craneoencefálico severo, le intubó y le trasladó en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.