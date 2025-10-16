Los agentes han llevado a cabo 25 registros, dos en España y 23 en Rumanía

Cae una red especializada en robos por toda España con el método del 'abrazo cariñoso': hay 21 detenidos y cuatro personas fugadas

Compartir







La Policía Nacional ha desarticulado la organización de un clan familiar afincado en Madrid que robaba de forma itinerante por toda España a personas mayores con el método del "abrazo cariñoso" en una operación que se ha saldado con doce detenidos, para los que se ha decretado prisión provisional.

A los arrestados se les atribuye la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia para apoderarse de joyas y relojes que después enviaban a Rumanía, informa la Dirección General de la Policía.

PUEDE INTERESARTE Cae en Madrid un clan que robaba a ancianos mediante el abrazo cariñoso: ocho detenidos

Registros en España y Rumanía

Los agentes han llevado a cabo 25 registros, dos en España y 23 en Rumanía, en los que se han intervenido 26 relojes de marcas de lujo, numerosas joyas de oro, 22.900 euros, 1.850 libras, 7.150 leis de moneda rumana, doce inmuebles y siete vehículos valorados en 190.000 euros.

Se trata de una operación conjunta de la Policía Nacional española con la Agregaduría de Interior de Rumanía y Europol que ha culminado una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid con el apoyo de la Fiscalía.

Las pesquisas se iniciaron a principios del año 2024 tras detectarse en Madrid un clan familiar que se podría estar dedicando de manera itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama por el método del "abrazo cariñoso" o "hurto amoroso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que este clan estaba afincado en Madrid pero que desarrollaba su actividad delictiva por toda la geografía española y que en los últimos meses se centró en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los miembros del clan seleccionaban como centros de operaciones zonas alejadas en entornos rurales donde alquilaban viviendas desde donde distribuían a cientos de kilómetros a equipos para la búsqueda de potenciales víctimas a las que abordar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Actuaban en parejas formadas por un hombre y una mujer y esta entablaba conversación con las víctimas engatusándolas con caricias y abrazos mientras sustraía sus joyas y relojes y el varón preparaba la huida en el vehículo que conducía una vez que lograban el botín.

Los investigadores constataron que habían cometido 45 delitos y que los efectos sustraídos tenían como destino final Rumanía.

Para ello otros miembros de la organización eran los encargados de realizar viajes a las ciudades donde estaban ubicados los citados equipos y recogían los efectos sustraídos en los robos.

Posteriormente realizaban envíos de paquetería a través de distintas empresas especializadas y en Rumanía eran recibidos por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida y contaban con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.

Durante el transcurso de la investigación se constituyó en el seno de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco se han emitido varias órdenes europeas de investigación a Italia.

Una vez identificados los integrantes de la organización se llevó a cabo un dispositivo policial simultáneo el pasado 4 de septiembre.

El Juzgado ordenó el ingreso en prisión de los doce detenidos como presuntos responsables de 45 delitos contra el patrimonio y otro de pertenencia a organización criminal.