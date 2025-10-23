Ilia Topuria planta cara al bullying en un instituto de Madrid: “Yo también sufrí acoso escolar”

Esperanza Buitrago 23 OCT 2025 - 14:11h.

El campeón de la UFC firma un protocolo de lucha contra las drogas y el acoso escolar junto a Isabel Díaz Ayuso

El fenómeno Ilia Topuria: ¿por qué cautiva incluso a los que no les gusta su deporte?

El campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, ha visitado la mañana de este jueves un instituto de la Comunidad de Madrid para contar que él también sufrió bullying. Con “más nervios” que cuando tiene que pelear. les ha dicho a los alumnos del IES Antonio Fraguas Forges que “hay que enfrentar el miedo”. En el acto ha firmado un protocolo de colaboración con la Comunidad de Madrid.

El acoso escolar y las drogas son de los problemas más graves que nos afectan, ha dicho el campeón de mundo. “Yo también sufrí acoso escolar”, ha confesado.

“Los mayores en el recreo me quitaban el dinero y la ropa. Tuve miedo, me sentía solo hasta que fui capaz de contárselo a mi hermano y me ayudó a enfrentar la situación y a poner orden antes de ser campeón”, ha confesado un Topuria visiblemente emocionado y nervioso.

El campeón ha recordado sus orígenes “humildes en un barrio humilde, donde los niños solo tenían dos salidas: la fácil, las drogas, o la del esfuerzo”, que es la que él eligió. A los estudiantes del IES Antonio Fraguas Forges les ha recordado que no están solos para afrontar sus problemas.

Charlas y deportes frente al acoso escolar

Topuria ha firmado un protocolo de colaboración junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para luchar contra el acoso escolar y contra las drogas, a través de charlas y del deporte para buscar la inclusión social de los jóvenes.

En el acto dos de los alumnos del centro educativo, Irene Bachiller, de 3º de la ESO, e Iván Montero de 2º de Bachillerato, ha puesto en valor la importancia de la lucha contra el bullying.

Los cada vez más numerosos casos de acoso escolar “pueden llevar a problemas psicológicos como la pérdida de autoestima, la marginación social, el sentimiento de desvalorización o trastornos alimenticios”, ha señalado Bachiller. El deporte juega un papel fundamental en la prevención de estas estas situaciones, los problemas que afrontan actualmente los adolescentes.

El deporte ayuda a no desperdiciar tu tiempo en drogas, tabaco y alcohol, a mantener hábitos saludables y desarrollar tu personalidad, ha concluido Montero.