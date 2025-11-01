El rostro ha sido atravesado por una bala desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha

MadridUna joven de 21 años ha resultado gravemente herida en la localidad madrileña de Leganés tras sufrir un disparo con arma de fuego en la cara, con orificio de entrada y salida, y por el que ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital 12 de Octubre.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.55 horas de esta madrugada en la avenida Lengua Española de Leganés, hasta donde se trasladaron efectivos del SUMMA 112 para atender a la joven, cuyo rostro había sido atravesado por una bala desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha.

La víctima fue estabilizada e intubada, y posteriormente evacuada al 12 de Octubre con pronóstico grave, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones.