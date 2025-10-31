Se produjo un accidente en plena calle de Carabanchel y los secuestradores se llevaron a la fuerza a las dos personas del coche colisionado

Los dos ocupantes del coche accidentado fueron sacados a la fuerza por los secuestradores, que llegaron en dos vechículos

Un posible secuestro se ha producido en el distrito de Carabanchel, en Madrid, después de que se haya producido un accidente en plena calle y, con el coche destrozado, han abierto las puertas del vehículo y se han llevado a dos personas a la fuerza.

Los dos ocupantes que viajaban en el coche que ha sido accidentado, que ha quedado completamente destrozado y abandonado en medio de la calzada, fueron sacados a la fuerza por unos secuestradores que llegaron a bordo de dos vehículos. El plan estaba preparado, ya que provocaron un violento accidente para bloquear el vehículo en medio de la carretera y poder llevarse a los secuestrados de forma rápida y concisa.

En este momento, la Policía se encuentra en la vía en la que ocurrieron los hechos, se encuentran analizando todo tipo de pruebas en el coche abandonado e intentan recabar información para saber quiénes han sido las personas autoras de este secuestro.