04 NOV 2025

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que se ha producido un caso de gripe aviar entre los pavos reales del Retiro

El caso detectado se remonta al pasado 17 de octubre

MadridLa vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado que se ha producido un caso de gripe aviar entre los pavos reales del Retiro.

Desde la Plaza de la Villa, donde ha entregado la Llave de Oro de Madrid al Sultán de Omán, Sanz ha recordado que el caso detectado se remonta al pasado 17 de octubre y desde entonces tanto el departamento de Zonas Verdes del Ayuntamiento como Madrid Salud han estado en permanente contacto con las autoridades sanitarias de la Comunidad, las competentes.

Se activaron todos los protocolos relativos a esa situación

"No ha habido ningún caso más desde entonces, cuando se activaron todos los protocolos relativos a esa situación concreta que se produjo en el Retiro, sobre todo lo que tiene que ver con las personas o los trabajadores que puedan estar más en contacto con esas aves con los EPIs necesarios y con todo tipo de controles", ha detallado Sanz.

Atendiendo a las instrucciones de las autoridades sanitarias se han revisado todas las granjas que hay en la ciudad de Madrid con este tipo de aves y puede confirmar que "no ha habido nuevos casos". "No es momento para generar ningún tipo de alarma porque la situación en estos momentos está controlada", ha aseverado.