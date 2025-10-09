Detectado el primer caso de gripe aviar en Málaga: un pato salvaje hallado en la playa de Benajarafe

Rocío Amaro 09 OCT 2025 - 13:07h.

El hallazgo de una cerceta pardilla infectada con H5N1 en Benajarafe supone el primer foco histórico de gripe aviar en la provincia de Málaga

Gripe aviar en Andalucía: la Junta confirma nueve focos, pide tranquilidad y activa un protocolo

MálagaLa provincia de Málaga ha registrado el primer foco declarado de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) de su historia, según ha confirmado la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. El caso se ha detectado en una cerceta pardilla, un pato salvaje encontrado en la playa de Benajarafe, en el municipio de Vélez-Málaga.

El ave fue localizada a mediados del pasado mes de agosto y trasladada al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), donde se le realizaron los análisis pertinentes. Tras varias semanas de pruebas y validaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó a finales de septiembre la presencia del virus H5N1, el mismo serotipo responsable de brotes en otras provincias andaluzas.

Hasta ahora, Málaga no había registrado ningún caso confirmado de gripe aviar, por lo que este hallazgo supone el primer foco histórico en la provincia. El gobierno andaluz insiste en que se han reforzado las medidas de vigilancia en humedales, parques naturales y zonas de concentración de aves acuáticas, aunque insisten en que el riesgo para la población humana es muy bajo.

Brotes recientes en Andalucía

Este caso en Málaga se produce semanas después de que la Junta de Andalucía confirmara, a principios de septiembre, la existencia de nueve focos de gripe aviar en la comunidad. Los brotes afectaron principalmente a aves de corral y aves silvestres en las provincias de Huelva y Sevilla, además de en varios espacios naturales.

Ante esta situación, la Junta activó un protocolo de emergencia que incluyó la desinfección de explotaciones avícolas y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. También se emitieron recomendaciones a la población, especialmente a criadores, granjeros y ciudadanos que transitaran por zonas donde habitan aves acuáticas.

"El riesgo de contagio a humanos es bajo, pero hay que evitar el contacto con aves enfermas o muertas y mantener una buena higiene si se frecuentan zonas con fauna silvestre", subrayaron desde la Consejería de Sostenibilidad en aquel momento.

Sospechas previas en el Parque de Huelin

Antes de la confirmación del caso de Benajarafe, a principios de septiembre, Málaga ya había vivido una situación de alerta preventiva por la muerte de unas veinte aves en el Parque de Huelin. La sospecha de un posible brote de gripe aviar llevó al cierre temporal del parque y a la activación del protocolo de contención y vigilancia.

El Ayuntamiento de Málaga, en coordinación con la Junta, reforzó entonces la vigilancia en otros parques y humedales de la provincia. Aunque finalmente no se confirmó la presencia del virus en esas aves, el episodio sirvió para intensificar los controles ante el avance de los focos en otras provincias andaluzas.

Qué es la gripe aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus de la influenza tipo A que afecta principalmente a las aves, aunque en ocasiones puede transmitirse a mamíferos y, de manera excepcional, a los humanos. Los síntomas en personas pueden variar desde fiebre, tos o dificultad respiratoria hasta cuadros graves de neumonía o fallo respiratorio, y en algunos casos puede resultar mortal.

El virus H5N1, en concreto, es uno de los más agresivos y vigilados a nivel internacional. En Europa, los brotes en aves silvestres y domésticas han aumentado en los últimos años, impulsados por las migraciones estacionales y el cambio climático, que modifica los patrones de desplazamiento de las especies.

Control y seguimiento en Málaga

Con la confirmación de este primer caso, la Junta de Andalucía ha reforzado la vigilancia en el entorno de Benajarafe y en otros puntos sensibles de la provincia, como la desembocadura del Guadalhorce, la laguna de Fuente de Piedra y el embalse de la Viñuela, donde habitan numerosas aves acuáticas.

Los técnicos de Medio Ambiente continúan realizando análisis y seguimientos a especies residentes y migratorias para detectar posibles nuevos focos. Por el momento, no se han notificado más casos ni en fauna salvaje ni en explotaciones avícolas de Málaga.