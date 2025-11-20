Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos que avisaron a la Policía de la agresión sexual en el portal de la vivienda de Usera, en Madrid

Los condenas por delitos sexuales cometidos por adultos y menores crecen hasta un 37% en 2024

La noche del lunes 17 de noviembre, una mujer de nacionalidad china, de 43 años, fue víctima de una agresión sexual en el portal de su edificio, situado en el barrio de Zofío, distrito madrileño de Usera. El individuo, de 49 años, español de origen boliviano, se abalanzó sobre ella, la sujetó con fuerza y le bajó los pantalones mientras intentaba someterla. La mujer pidió auxilio en medio de un forcejeo que fue escuchado por varios vecinos, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Según informa el diario El Mundo, la víctima se encontraba limpiando la entrada del inmueble cuando fue abordada por un hombre que residía en la misma planta baja del bloque.

Asistencia psicológica para la víctima de agresión sexual

Los gritos y golpes procedentes del portal alarmaron a los residentes del edificio, que llamaron rápidamente a la Policía y a los servicios de emergencia. Al llegar, los agentes encontraron la puerta metálica cerrada y escucharon la voz de la víctima desde el interior.

Tras acceder al inmueble, hallaron a la mujer en estado de nerviosismo y con signos evidentes de desajuste emocional y con los pantalones bajados. La víctima explicó lo ocurrido y señaló al agresor, que se había refugiado en su propio piso dentro del mismo bloque.

En su relato, la víctima contó a los investigadores que no era la primera vez que sufría tocamientos por parte del mismo hombre. En varias ocasiones anteriores, el vecino había aprovechado encuentros en la finca para realizar abusos, aunque la mujer nunca se atrevió a denunciar por miedo.

El sospechoso salió voluntariamente de su vivienda tras ser requerido por los agentes y fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

La víctima recibió atención médica inmediata por parte de una ambulancia del Samur, además de asistencia psicológica para afrontar el impacto emocional de la agresión.