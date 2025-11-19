El “clima de terror y humillación” que se vivía en la casa era constante, según recoge el escrito entregado a la Audiencia de Madrid

Piden 130 años de cárcel para el médico de Colmenar y su mujer por maltratar y humillar a sus ocho hijos y violar a dos de ellas

MadridEl caso de la ‘casa de los horrores’ de Colmenar Viejo sigue suscitando una gran consternación por lo que vivieron los ocho menores a manos de sus padres desde el 2015 hasta el 2023 a medida que se descubren nuevos datos.

La Comunidad de Madrid ha solicitado penas de más de 100 años de prisión para ambos progenitores por la presunta comisión de delitos continuados de maltrato físico, psicológico y sexual contra sus ocho hijos menores.

El “clima de terror y humillación” que se vivía en la casa era constante, según recoge el escrito entregado a la Audiencia de Madrid. Era el padre, médico del Hospital Gregorio Marañón, la persona que propiciaba ese clima, mientras que la madre por su parte lo aceptaba y participaba en algunos casos del sufrimiento de sus hijos.

Vivían en el más absoluto “terror”

Se detallan episodios de agresiones "con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones y amenazas de muerte, así como exploraciones y tocamientos de carácter sexual dirigidos a dos de las hijas mayores".

Uno de los hijos, por ejemplo, cuando cumplía 9 años "permaneció encerrado mientras sus hermanos disfrutaban de la festividad". "No pudo interactuar con nadie salvo unos minutos en que el padre lo condujo hasta el salón de la vivienda, instándole a que, como mero espectador, comprobara cuánto se divertían sus hermanos, llevándolo de nuevo al sótano", se describe.

En otra ocasión, el procesado golpeó en la cabeza a una de sus hijas "con el rodillo, provocándole una brecha por la que le ocasionó una fuerte hemorragia recibiendo la menor los cuidados de la madre".

Obligadas a ver porno

Dos de las niñas fueron obligadas por su padre a ver durante meses porno y si en algún momento apartaban la vista de la televisión las golpeaba según recoge El Periódico.

El padre estaba obsesionado con el sexo y en varias ocasiones realizaba exploraciones vaginales a las hijas mayores. Las examinaba “introduciéndoles los dedos en la cavidad vaginal mientras las llamaba putas y les exigía el nombre del varón que las había desvirgado”.

Fuertes secuelas

El escrito describe además secuelas físicas y un daño psicológico significativo en siete de los menores, que presentan síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima, conductas autolesivas y rasgos compatibles con trauma.

La acusación solicita también medidas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, prohibiciones de aproximación y comunicación, y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de las penas.

La causa se tramita en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado traslado a la defensa para la presentación del escrito correspondiente antes de la apertura del juicio oral.

Detenidos en 2023

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedan bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

El documento atribuye al padre y a la madre delitos de maltrato habitual, múltiples delitos de lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y diversas agresiones sexuales a menores de 16 años, además de responsabilidad por omisión en numerosos episodios.