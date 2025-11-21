Un incendio registado en el parque de la calle Gaceta de Alcalá de Henares, en Madrid, se ha cobrado la vida de una mujer

Una mujer de mediana edad ha muerto carbonizada este viernes y un hombre de 70 años ha sido trasladado muy grave en helicóptero al hospital madrileño de La Paz a causa de las quemaduras provocadas por un incendio en un parque ubicado junto a la calle Gaceta de Alcalá de Henares (Madrid), cerca del barrio de Los Nogales.

Según ha confirmado Emergencias 112, los sanitarios del Summa desplazados al lugar tan solo han podido certificar la muerte de la mujer, mientras que el hombre se encontraba muy grave con quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

El fuego se ha originado sobre las 13:45 horas a pocos metros de una comisaría de Policía Municipal y Nacional y los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado sofocarlo a su llegada después de intensos trabajos.

El fuego se ha originado en una infravivienda: pudo ser un accidente con un camping gas

La Policía Nacional investiga lo sucedido, aunque fuentes de la Jefatura han apuntado a 'EFE' que las primeras pesquisas apuntan a que el fuego se ha originado en una infravivienda, una especie de chabola que hay en el parque donde vivían dos personas sin hogar, y que podría haberse iniciado de forma accidental por un camping gas.

Los agentes han encontrado en la chabola a una persona a la que han logrado apagar las llamas, si bien otra más se encontraba en el interior, sin lograr sofocar el incendio. Las llamas han avanzado y han hecho arder varios árboles antes de ser sofocadas. Las Policía Judicial y Científica se han personado en el lugar y se encargan ahora de la investigación para esclarecer las causas del suceso.