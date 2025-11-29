Detenido un hombre con orden de alejamiento por violar y agredir a su pareja en Madrid

Un hombre con una orden de alejamiento en vigor sobre su pareja por maltrato ha sido detenido acusado de violarla y agredirla físicamente

Los hechos habrían ocurrido en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Salamanca

MadridUn hombre con una orden de alejamiento en vigor sobre su pareja por maltrato ha sido detenido acusado de violarla y agredirla físicamente en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Salamanca.

Así, según ha adelantado 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, los hechos investigados tuvieron lugar el 29 de octubre y fue un familiar de la víctima quien alertó a los servicios de emergencia, al sospechar que la joven había sufrido una agresión sexual con penetración.

Pesaba sobre él una orden de alejamiento de la víctima

A la llegada de la Policía Municipal, la víctima, una mujer de 29 años y nacionalidad peruana, les abrió la puerta muy alterada y pidiendo auxilio. Indicó que había sido violada y que recibió una paliza.

Los agentes comprobaron que tenía marcas visibles de esto último. Fue trasladada, posteriormente, por el Samur al hospital Gregorio Marañón.

El sospechoso, que negó los hechos al ser interrogado por los policías, cuenta con antecedentes y ya había sido arrestado en ocasiones anteriores, motivo por el que pesaba sobre él una orden de alejamiento de la víctima en vigor, que habría quebrantado con esta nueva agresión.

Ambos seguían empadronados en la vivienda. Este fue detenido acusado de malos tratos, agresión sexual con penetración y quebrantamiento de la medida cautelar.