Desde el Colegio Público San José de Las Matas han remitido un comunicado asegurando que han activado el protocolo correspondiente

La Fiscalía de Menores y la Policía Judicial de las Rozas están trabajando en la investigación de lo ocurrido

MadridLa Guardia Civil está investigando una presunta agresión sexual a un niño de 6 años por parte de sus compañeros de colegio, de 11 años de edad, en Las Rozas, Madrid.

Los hechos habrían ocurrido en el Colegio Público San José de Las Matas. Las agresiones al menor habrían comenzado desde principio de curso, y fue a mediados de este mes de noviembre cuando la familia del menor interpuso una denuncia contra los menores y también contra la dirección del centro ante la Guardia Civil.

El centro asegura que ha activado el protocolo

Según recoge Cadena Ser, en una exploración médica al menor se descubrió que presentaba golpes, pellizcos y moratones en los brazos por estas agresiones.

Por su parte, desde el Colegio Público San José de Las Matas, han remitido un comunicado a las familias pidiendo tranquilidad a los padres del resto de menores, asegurando que han activado el protocolo correspondiente por casos de agresión sexual: "Queremos asegurarles que el centro está actuando con la máxima diligencia, responsabilidad y coordinación con los servicios competentes", aún así, aseguran que entienden "la preocupación que pueda generar esta situación".

La Fiscalía de Menores y la Policía Judicial de las Rozas están trabajando en la investigación de lo ocurrido.