Una pareja víctima de una agresión homófoba en la estación de Lavapiés (Metro de Madrid) ha relatado en el juicio el brutal ataque que sufrieron el 1 de mayo de 2024 a manos de una persona por "el mero hecho de ir cogidos del brazo" y en el que el agresor llegó a tirar a uno de ellos al foso de las vías del metro con un vagón entrando en la parada.

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid ha quedado visto para sentencia con la última palabra. "No me percaté de que iban de la mano. Se estaban burlando de mí porque tenía los ojos hinchados. Yo reaccione y le di un golpe. Intenté ayudarle cuando se cayó a las vías", ha señalado el acusado. La defensa sostiene que las víctimas se habían reído del procesado, lo que motivó la agresión sin agravante de discriminación de género. Por ello, pide su libre absolución.

El fiscal solicita una condena de seis años de prisión para el acusado

El fiscal solicita una condena de seis años de prisión para el acusado por dos delitos de lesiones con la agravante de discriminación por orientación sexual al quedar acreditado los hechos, especialmente al quedar captados por las cámaras de seguridad del suburbano. Durante la vista, la Sala ha visionado el vídeo de seguridad de Metro. En las imágenes se aprecia cómo uno de los miembros de la pareja cae al suelo tras recibir un golpe en la cara.

En su declaración, una de las víctimas ha relatado que el agresor le golpeó de forma inesperada en la cara y quedó atontado. "No me podía creer que me pasara. Yo gritaba 'seguridad'. Y se volvió, me volvió a golpear y me tiró al foso del metro", ha narrado. Desde el foso, del que logró salir, pudo ver a su marido en las vías mientras el agresor continuaba atacándole. "Desde el foso veo cómo le da patadas y puñetazos", ha agregado. "Estábamos tan contentos del brazo y se lió con 'los maricas'. Pensaría 'hoy le vamos a dar a 'los maricas', porque no se explica de otro modo", ha subrayado la otra víctima.

Un vigilante de Metro apareció instantes después de la agresión y consiguió retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía, que lo rodeó y detuvo. Las víctimas fueron atendidas por SAMUR-Protección Civil y una ambulancia. En su informe, el fiscal ha interesado una sentencia condenatoria conforme a la prueba practicada en el juicio. "Nos encontramos ante una agresión gratuita sin ningún motivo aparente solo por ir el matrimonio agarrados del brazo", ha subrayado.

La Fiscalía pide la expulsión de España del acusado durante seis años

Los hechos habrían tenido lugar sobre las 22:25 horas, cuando el procesado, "movido por sus prejuicios", se dirigió a la pareja formada por S. L. G. y D. E. G., que se encontraba abrazada en el andén. Según el relato fiscal, el acusado empujó por la espalda a uno de ellos y, tras ser recriminado, comenzó una agresión que incluyó puñetazos, golpes y patadas.

Durante el ataque, uno de los jóvenes cayó a las vías del metro tras recibir varios golpes mientras intentaba levantarse. El otro miembro de la pareja también fue derribado y golpeado en el suelo. Ambos lograron finalmente ponerse a salvo, y el acusado fue retenido por personal de seguridad de la estación hasta la llegada de los agentes. El acusado permanece en prisión provisional desde el 12 de diciembre de 2024, medida acordada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y ratificada posteriormente.

La Fiscalía solicita tres años de prisión por cada delito de lesiones, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante cinco años. Asimismo, pide que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, el resto sea sustituido por la expulsión del territorio español durante seis años, en aplicación del artículo 89 del Código Penal. En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a S. L. G. con 500 euros por las lesiones, 900 por las secuelas y 1.200 por daños morales, y a D. E. G. con 850 euros por lesiones y 1.200 por daños morales, con los intereses legales correspondientes.