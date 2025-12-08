Piden a la Fiscalía investigar si el Hospital de Torrejón ordenó modificar prioridades en triaje de Urgencias

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido este lunes por carta a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que investigue las supuestas prácticas de la dirección del Hospital de Torrejón, que habría ordenado modificar la prioridad de los pacientes en el triaje de Urgencias.

El organismo se ha referido a una noticia publicada sobre una trabajadora que se quejaba en un correo electrónico que sus superiores pedían cambiar la prioridad de los pacientes triados en amarillo, color que se usa casos de urgencia no inmediata, a verde, utilizado para casos de urgencia menor y cuya atención puede demorarse más que en el amarillo.

Estas prácticas se habrían seguido haciendo, supuestamente, al menos hasta el 20 de noviembre, tal y como muestra otro correo de esta trabajadora, en el que comunicaba que ese día por la tarde "habían sido retirados varios pacientes por parte de medicina de amarillos a verdes sin ser valorados por ningún médico previamente".

Dichas prácticas también las recoge un documento elaborado por el personal de Enfermería y entregado en abril a la dirección del Hospital, tal y como publica 'Eldiario.es', en el que se exponen órdenes de la gerencia del centro, que presuntamente pedía evitar subir a enfermos a las plantas de medicina interna y que los pacientes graves fueran reasignados como leves.

Todas las denuncias

El Defensor del Paciente también ha presentado en su carta la queja de una paciente, quien alega que el mismo Hospital habría mandado pruebas genéticas, supuestamente "sin permiso", a un laboratorio de Valencia de Ribera Salud, compañía encargada de la gestión de este hospital público.

La paciente también ha explicado que en la información de consentimiento no se mencionó el envío de estas pruebas a un centro privado, algo que acabó descubriendo tras ver los resultados. La presidenta de la organización, Carmen Flores, se ha dirigido por carta a la fiscal general para sumar estas denuncias a la solicitud realizada el pasado viernes tras recibir informaciones relativas a la reutilización de material sanitario de un solo uso en el mismo centro.

Todo ello se produce en el marco de una polémica surgida tras la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que insta a rechazar pacientes o prácticas no rentables en el Hospital de Torrejón.