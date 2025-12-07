Qué está pasando en el hospital de Torrejón: las claves para entender el escándalo

Desde hace días, la filtración de varios audios ha puesto bajo sospecha a la empresa responsable del centro, Ribera

El CEO de Ribera Salud, sobre el audio del hospital de Torrejón: "Está editado, recortado y fuera de contexto"

Compartir







MadridLa polémica que rodea al hospital de Torrejón, gestionado bajo el modelo público-privado, no deja de crecer. Desde hace días, la filtración de varios audios ha puesto bajo sospecha a la empresa responsable del centro, Ribera, al sugerir que se habría ordenado a parte de la dirección priorizar la rentabilidad económica por encima de la atención a los pacientes. Ahora han surgido nuevos elementos que complican aún más el caso.

Todo empezó con los primeros audios difundidos por El País, en los que se escuchaba al CEO de la compañía hablando de la necesidad de mejorar resultados económicos y de cómo “alargar las listas de espera” podía influir en ese objetivo. La publicación abrió una tormenta política y sanitaria que ha ido escalando con el paso de los días.

PUEDE INTERESARTE Sanidad ordena a la Alta Inspección que investigue lo ocurrido en el hospital de Torrejón

Nuevas grabaciones

Tras la dimisión de Pablo Gallart, uno de los altos cargos implicados, él mismo ha difundido nuevas grabaciones con la intención de desmentir que en Ribera se diera la orden de anteponer beneficios a la salud. Argumenta que los audios que encendieron la controversia estaban “sacados de contexto”.

Sin embargo, El País ha aportado más material: documentos internos donde, según el diario, se daba la instrucción por escrito de no aceptar pacientes fuera de la zona de cobertura del hospital —los llamados “no cápita”— porque su atención resultaba menos rentable para la empresa.

PUEDE INTERESARTE Los empleados del Hospital de Torrejón habrían recibido la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso

A todo esto se suma la denuncia del sindicato de enfermería SATSE, que asegura que algunas profesionales fueron presionadas para modificar el triaje y clasificar a pacientes graves como leves, un cambio que afectaría directamente al tiempo de espera registrado y, por tanto, a los indicadores de gestión.

La Comunidad de Madrid insiste en que todo está siendo investigado, desde las decisiones internas hasta las denuncias del personal sanitario. Pero, al menos por ahora, el Gobierno regional no contempla revisar el contrato con Ribera, que gestiona uno de los ocho hospitales de modelo público-privado existentes en España, cinco de ellos en Madrid, un sistema cuya eficacia vuelve a estar bajo la lupa.