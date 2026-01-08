Los sucesos tuvieron lugar a las 23:00 horas en Carabanchel y la Policía Nacional investiga que ambos tengan conexión entre ellos

Los dos heridos presentaban heridas graves en la cara y el cráneo

Dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, han resultado heridos de gravedad por arma blanca en un suceso que se investiga y que ha ocurrido en el madrileño barrio de Carabanchel.

Según ha informado Emergencias Madrid, uno de los heridos se encuentra en estado grave y el otro potencialmente grave. Tras ser atendidos por el SAMUR, fueron trasladados a distintos hospitales.

La Policía Nacional investiga lo ocurrido

Uno de los hombres presentaba heridas en la cara y el cráneo, y el otro también en la cara, el cráneo y un brazo.

El suceso se ha conocido sobre las 23:00 horas del miércoles. Un herido fue atendido en la calle Víctor Manuel Martínez, mientras que el otro recibió atención médica en la cercana calle de Eusebio Moreno.

Dada la proximidad de las dos víctimas, se cree que ambas sufrieron las heridas en el mismo suceso, que investiga la Policía Nacional.