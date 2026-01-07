El suceso ha ocurrido poco después de la media noche en la calle Virgen del Canto esquina Emilio Gastesi del barrio de Ciudad Lineal de Madrid

La Policía Nacional continúa con la investigación para averiguar los motivos de la agresión

Un hombre ha resultado herido grave tras recibir una cuchillada en el abdomen en Ciudad Lineal, Madrid. Según ha informado Emergencias Madrid, el suceso ha ocurrido poco antes de las 00:30 horas en la calle Virgen del Canto esquina Emilio Gastesi.

El Samur atendió al hombre, que sufría una herida por arma blanca en fosa iliaca izquierda (parte inferior izquierda del abdomen).

La víctima fue herida gravemente

Tras ser estabilizado, el herido fue trasladado grave al hospital Gregorio Marañón. Efectivos de la Policía Municipal escoltaron el convoy sanitario hasta el hospital dada la gravedad del herido y la Policía Nacional continúa con la investigación de esta agresión.