El suceso ha ocurrido de madrugada en la calle Domingo Párraga del distrito de Villaverde en Madrid
Una de las víctimas atropelladas sufrió una parada cardiorrespiratoria que los sanitarios lograron revertir
MadridDos hombres han resultado heridos graves al ser arrollados por una furgoneta que circulaba por el sur de Madrid capital. El conductor acabó invadiendo la acera después del accidente.
Así lo ha comunicado Emergencias Madrid este 18 de enero, detallando que el suceso ha ocurrido de madrugada en la calle Domingo Párraga, ubicada en el barrio de Villaverde Alto de la ciudad.
Por causas que ya investiga la Policía Municipal, la persona que iba al volante del vehículo de color blanco atropelló a las víctimas. Una de ellas entró en parada cardiorrespiratoria.
Estrellado contra una farola
No obstante, a la llegada del SAMUR-PC tras recibir el aviso, los sanitarios pudieron revertir esa situación crítica. El afectado fue evacuado grave al hospital, igual que en el caso del segundo herido.
Sin que haya trascendido información alguna sobre el estado en el que quedó el conductor de la furgoneta, el servicio de emergencias sí ha mostrado en imágenes que acabó estrellado contra una farola.
El automóvil se frenó en el poste de la instalación lumínica que hay junto a la calzada, tras golpear y destrozar una papelera pública. Ya que estuvo atravesando un tramo del paso peatonal, aunque sin impactar con más gente.