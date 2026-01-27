La zona está sufriendo importantes retenciones y atascos que afectan a la M-30, la A-1 y la M-11

El Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid ha informado de la situación en este punto de la capital, que vive además una mañana de lluvias

El conocido como nudo de Manoteras en Madrid ha vuelto a vivir este martes una mañana de colapso en plena hora punta debido a un accidente que, –una vez más en la capital, y en un día de lluvia–, ha hecho que los conductores encuentren problemas a la hora de desplazarse a tiempo a su lugar de trabajo.

Tal como ha informado el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, la situación ha sido causada por un accidente en esa zona de la M30 que ha propiciado que haya tenido que ser “cortado el carril izquierdo de la calzada interior (sentido A-2).

Las retenciones habituales en hora punta en la M-30, todavía peores tras el accidente

Como consecuencia, las “retenciones habituales de hora punta en la zona” han “empeorado”, poniendo también a prueba la paciencia de los conductores.

Las largas filas de coches atascados afectan también a la A-1 y la M-11, tal como señala el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, que continúa informando de la situación.