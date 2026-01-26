El vídeo de la muerte de Alex Prietti demuestra que Kristi Noem, 'superjefa' de Seguridad de Trump, mintió

La Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, no dijo la verdad en la rueda del prensa tras la polémica por la muerte de Alex Prietti.

La Casa Blanca anuncia que hay una investigación abierta sobre la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

Compartir







La durísima ofensiva antiinmigración empieza a pasar factura al presidente Trump que rebaja el tono, anuncia que se investigará la muerte de Pretti y reestructura la cadena de mando. Ahora al frente de los agentes estará uno de sus hombres de confianza: Tom Homan, el zar de la frontera, un hombre que impondrá disciplina a unas fuerzas que irán reduciendo su número si se cumplen ciertas condiciones, informa Dori Toribio.

Lo que sí parece claro a la vista de las imágenes de la muerte de Alex Pretti, es que la Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, no dijo la verdad en la rueda del prensa al hablar de terrorismo doméstico y al señalar que Álex se acercó y agredió a los agentes con un arma de 9 mm. Y resulta una de las grandes señaladas en esta polémica que ha conmocionado en EEUU.

Nada de eso es cierto. Por el contrario, en las imágenes se ve cómo Álex ni siquiera reacciona a los empujones que recibe por parte de miembros del ICE y que solo va hacia ellos para intentar proteger a una mujer. Le echan gas pimienta y no reacciona.

PUEDE INTERESARTE Trump se replantea el ICE y los padres de Álex Pretti claman justicia y verdad al Gobierno en una carta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entonces es cuando varios agentes le tumban y someten en el suelo, mientras uno de ellos le quita un arma del bolsillo y se la lleva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y es después de esto, cuando Alex se intenta levantar cuando recibe el primer disparo.

No será el único, porque recibió nada menos que nueve.

La Casa Blanca abre una investigación

La Casa Blanca ha anunciado este lunes que hay una investigación abierta sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, tiroteado durante el fin de semana por agentes federales durante una operación antiinmigración en Minneapolis, Minnesota. "La Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Leavitt ha explicado que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI) están participando en la investigación el incidente. Sin embargo, ha mantenido el discurso oficial que responsabiliza a las autoridades estatales y municipales de "mentir" y fomentar a "agitadores de izquierda" frente a las operaciones antiinmigración.

Hasta ahora las autoridades federales habían rechazado investigar la muerte de Pretti a pesar de la indignación provocada entre la población, ya que se trata de la segunda muerte de un ciudadano estadounidense en Minnesota por disparos de agentes federales en 17 días. Las autoridades estatales y municipales han manifestado su intención de investigar lo ocurrido, pero las competencias son de las agencias federales, que hasta el momento señalaban a Pretti como responsable por portar un arma, cuando tenía licencia y es legal en ese estado.

La muerte de Pretti se suma a otros incidentes como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada por agentes federales, o la detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".

Donald Trump llama al zar de las fronteras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará al "zar de las fronteras", Tom Homan, al estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti. "Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en ese área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", ha señalado este lunes en un mensaje publicado en redes sociales. Las protestas en el Congreso, tanto de republicanos como demócratas, aumentan.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha precisado en redes sociales que Homan se encargará de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado "el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes" y también de dirigir las operaciones del ICE en Minnesota.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha afirmado que se trata de una "buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis". "He trabajado estrechamente con Tom durante el último año y ha sido un activo fundamental para nuestro equipo", ha expresado.

En este sentido, ha aseverado que "su experiencia y perspicacia" ayudará a las autoridades en las "investigaciones de fraude a gran escala en el estado", así como a "eliminar amenazas a la seguridad pública y a inmigrantes ilegales delincuentes violentos de las calles de Minneapolis".

Más tarde, el propio Trump ha informado en sus redes sociales de que ha mantenido una conversación telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz. "Me ha llamado para pedirme que trabajemos juntos (...). Ha sido una llamada muy buena y en realidad parece que estamos en una onda parecida", ha asegurado Trump, quien había acusado anteriormente a Walz de "incitar a la insurrección".

"Le he dicho que le diré a Tom Homan que le llame y que lo que queremos es a todos los criminales que tienen bajo custodia. El gobernador lo ha comprendido muy respetuosamente", ha explicado Trump, que ha destacado los "éxitos" logrados tras el envío de fuerzas federales a Washington, D.C., Memphis, Tennessee, Nueva Orleáns o Louisiana. Asimismo ha subrayado que Walz "está muy feliz de que Tom Homan vaya a Minnesota ¡y yo también!".