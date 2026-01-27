La influencer y empresaria alcanza 32 años este martes, 27 de enero, en uno de los momentos más importantes de su vida

Georgina Rodríguez afronta un año lleno de retos. Este martes, 27 de enero, cumple 32 años, siendo ya una de las figuras más influyentes en las redes sociales. Y lo hace mientras gestiona su vida familiar junto a Cristiano Ronaldo, lidiando con problemas en su entorno personal y ante la preparación de su boda con el futbolista, que se espera que sea una de las más fastuosas de este 2026.

En este sentido, la creadora de contenido alcanza un año más de vida rodeada de lujos, a caballo entre Arabia Saudita, España y Estados Unidos y centrada en la crianza de sus hijos. Sin embargo, no está exenta de polémicas. Entre otras, y la más sonada, la relación con su familia. En particular, con su media hermana, Patricia Rodríguez.

La relación con su familia

Patricia ha declarado públicamente que no mantiene contacto con Georgina desde hace años, tras la muerte de su padre en 2019, y ha relatado que esperaba una relación más cercana que no llegó a materializarse.

Según sus declaraciones, Patricia llegó a afirmar que Georgina no la ha apoyado con su situación familiar -incluidos los gastos escolares de sus hijos- a pesar de vivir realidades económicas muy distintas.

Georgina, por su parte, nunca se ha pronunciado al respecto. Principalmente ha hablado sobre su madre y a su otra hermana, Ivana Rodríguez, con quienes sí mantiene una relación más estrecha. Y es que el hecho de ser familia de Georgina las ha situado, inevitablemente, en el radar mediático.

"Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto", señaló sobre su familia en una publicación en sus redes sociales. La última vez que Ivana y Georgina se han dejado ver juntas fue el pasado fin de semana en Madrid.

Los detalles de su boda con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo mantienen una relación sentimental desde hace más de nueve años, y tras casi una década juntos y cinco hijos en común, la pareja anunció su compromiso en agosto de 2025.

Los detalles sobre la boda han despertado gran interés mediático: se sabe que la pareja planea una ceremonia privada, posiblemente después del Mundial de 2026, que se juega en junio.

Como regalo, el futbolista le obsequió con un anillo, que cuenta con un diamante oval central de entre 40 y 45 quilates, flanqueado por dos diamantes triangulares en los extremos.

El valor estimado de esta joya de lujo varía según distintas fuentes: mientras algunos estiman entre 6 millones de euros -sin contar los diamantes laterales-, otros sugieren que podría alcanzar los 20 o incluso 25 millones.

Según ha trascendido, se espera que la fiesta tenga lugar en Madeira, en Portugal, y la ceremonia en la histórica Catedral de Funchal. No se descarta la asistencia de grandes figuras del deporte, de la moda y del entretenimiento, aunque por el momento no se conocen los nombres de los invitados.

La venta de su mansión en Portugal

Otro tema que ha ocupado titulares es la decisión de vender una de las propiedades más lujosas que Georgina y Cristiano adquirieron en Portugal.

La mansión, ubicada en la exclusiva urbanización de Quinta da Marinha en Cascais, ha sido puesta a la venta por unos 35 millones de euros, aún sin haberse estrenado como residencia familiar.

Esta decisión se habría tomado principalmente por cuestiones de privacidad y estilo de vida, ya que la propiedad, pese a su tamaño y lujo, no ofrecía el nivel de discreción que la pareja buscaba para su familia. Estaba previsto que la familia se mudara allí. Se trata así de un movimiento que, de venderse, no se hará realidad.