Se trata de un virus zoonótico, transmitido principalmente de animales a personas

La tasa de letalidad estimada de este virus es del 40% al 75%, variando según el brote

Las autoridades de India han dado la voz de alarma por un brote del virus Nipah tras registrar cinco casos. Según recoge la OMS, se trata de un virus zoonótico, transmitido principalmente de animales a personas, y en ocasiones también de persona a persona y mediante comida contaminada.

El virus Nipah no es nuevo, los brotes de infección son estacionales y ya se han detectado casos en años anteriores. Estos son sus síntomas principales y su forma de contagio:

Síntomas

La infección humana puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda (leve o grave) o encefalitis letal. Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta). Esto puede ir seguido de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones.

El período de incubación, es decir, el intervalo de tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas, varía entre los 4 y los 14 días. Sin embargo, también se han llegado a registrar períodos de incubación de hasta 45 días.

La tasa de letalidad estimada de este virus es del 40% al 75%, variando según el brote, la capacidad local de vigilancia epidemiológica y la atención clínica. Las personas que sobreviven pueden tener secuelas neurológicas residuales, como convulsiones o cambios de personalidad.

Cómo se transmite

La mayoría de las personas infectadas por este virus se deben al contacto directo con cerdos enfermos o con sus secreciones contaminadas. Se cree que el brote inicial de Malasia fue de trasmisión a través de las gotículas respiratorias o del contacto con esas secreciones de cerdos enfermos.

Sin embargo, en los brotes de Bangladesh e India, la OMS apuesta por que las infecciones se deben al consumo de frutas o derivados contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

También se ha reportado su trasmisión de persona a persona, a través de las secreciones y excreciones. En la India, un 75% de los casos se reportaron entre el personal sanitario o las visitas. En Bangladesh, la mitad de los casos también han sido por el contacto de persona a persona en el tratamiento a pacientes infectados.

Cómo prevenir

Al no haber tratamientos específicos para combatir al virus Nipah, los que se administran son para disminuir los síntomas. Para prevenir el virus, las personas que acudan a las zonas afectadas deben evitar beber el jugo de palmera datilera, también comer fruta fresca y, si lo hacen, lavarla muy bien, así como no tener contacto con cerdos que puedan presentar síntomas de la enfermedad.

El buen lavado de manos con agua y jabón siempre está presente en las recomendaciones, así como evitar el contacto de fluidos con personas que tengan síntomas y hayan estado con una persona infectada.