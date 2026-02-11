Ayuso y la polémica de la medalla Internacional de Madrid: de Milei a EEUU

telecinco.es 11 FEB 2026 - 16:44h.

La propuesta de Isabel Díaz Ayuso de dar la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos ha provocado un aluvión de reacciones.

La propuesta de Isabel Díaz Ayuso de dar la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos ha provocado un aluvión de reacciones. Muy críticos desde el Gobierno y apoyo del alcalde madrileño que defiende tender puentes con otras naciones.

El anuncio lo ha hecho la propia Ayuso en un video grabado para la ocasión. "Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos por ser el principal faro del mundo libre".

Son sus argumentos para otorgar a los Estados Unidos la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho en la Hispanic Prosperity Gala, un evento que reúne a la derecha latinoamericana afin a Trump en su complejo de Mar a Lago.

Ayuso desea que "Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas recuperen esa libertad y se ponga fin a esos narcoestados que los dictadores de ultraizquierda implantan donde pueden".

La medalla a Milei también generó polémica

El mismo galardón ya lo recibió hace dos años Javier Milei y llega en el momento más tenso en las relaciones entre Madrid y Washington por el rechazo de España a gastar más en defensa o por las políticas migratorias de Trump.

Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y Función Pública y rival de Ayuso en Madrid ha criticado la decisión: "Le dio una Milei hace poco ahora a Trump y el próximo será a Netanyahu no lo sé Ayuso es el faro de Quirón".

Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ido más allá: "Van de patriotas, pero son unos lamebotas del poder¡".