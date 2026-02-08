Isabel Díaz Ayuso, sobre el alcalde de Móstoles: "Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona"

La Comunidad de Madrid insiste en que PP hizo "la investigación que era oportuna" respecto al alcalde de Móstoles

MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este domingo a la izquierda de que no cuenten con el PP para "desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas", en referencia al caso de supuesto acoso sexual y laboral del que se acusa al alcalde de Móstoles por parte de una exconcejala.

Así lo ha asegurado Díaz Ayuso durante su discurso de clausura en la III Academia de la Juventud Madrileña de Nuevas Generaciones de Madrid, donde ha aludido a la denuncia interna de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Baustista, por presunto acoso sexual y laboral.

"Han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía (Francisco) Salazar en el Senado, para hablar de todo lo que ha acontecido a Moncloa y para tapar que él era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría, un asunto con grabaciones a medias, donde no ha habido justicia, donde el daño queda hecho", ha lamentado.

Por eso, ha enfatizado Ayuso que con su partido no cuente la oposición "para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas".

La presidenta autonómica ha criticado el "trato mediático" que se le ha dado a este caso, cuando "ha habido tantos testimonios de mujeres del entorno del PSOE y de la Moncloa" que, según ella, han hablado y han denunciado y nunca han aparecido en portadas de algunos diarios de tirada nacional.

También se ha referido a la lucha feminista y ha pedido a la izquierda que no le den "lecciones" de feminismo porque se han "adueñado de la mujer".

"Tantos diputados socialistas han celebrado el final de los plenos del Congreso pagando a mujeres jovencísimas, como ha ocurrido con el Tito Bernie, que no deberían darnos lecciones", ha aseverado.

Díaz Ayuso ha denunciado asimismo "la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez "de manera totalitaria": "Quien sueñe con un 155 para la Comunidad de Madrid le pronostico una mala rima", en alusión a unas recientes palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien dijo que le "encantaría intervenir con un 155" en el mercado madrileño de la vivienda.

"Se les da competencias impropias a según qué regiones y se pretenda intervenir la autonomía de otras, que es otra ilegalidad, para fabricar naciones donde nunca las hubo, como en País Vasco o en Cataluña, pero, eso sí, interviniendo de manera totalitaria la Comunidad de Madrid, que es la que le está marcando los límites", ha apuntado.

Y es que, para la presidenta madrileña, la región "es capital al servicio de España".