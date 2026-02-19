Desalojo de un edificio del Sareb de la calle Real 13-15 de unas cien personas que viven en el bloque okupado

Paca se enfrenta, con 77 años, a un desahucio el próximo 23 de febrero: “No me voy a ir"

Compartir







MadridFuerte presencia policial en la localidad madrileña de Collado Villalba donde se pretende desalojar de la calle Real 13-15 a unas cien personas que viven en un edificio de la Sareb okupado.

Desde primeras horas de la mañana y pese a las bajas temperaturas varios vecinos se han concentrado frente al edificio para evitar el desalojo donde aseguran que viven familias y personas sin alternativa de vivienda.

El bloque, propiedad de la Sociedad Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) lleva okupado desde 2020.

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba denuncian la acción que se está llevando a cabo, donde se han podido vivir momentos de tensión.