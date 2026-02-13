A Mariano Ordaz le quieren echar de la vivienda donde ha residido 67 años

La Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT) cuenta con más de 300 viviendas por todo Madrid

MadridMariano Ordaz, un jubilado que reside en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro, ha logrado paralizar la orden judicial de alzamiento para abandonar la vivienda donde ha residido durante 67 años.

Residente en el número 1 de la calle Carnero, la orden religiosa propietaria del edificio, la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT) que cuenta con más de 300 viviendas en Madrid, ha reclamado su desahucio alegando la necesidad de reformas en el mismo. Se trata de un alzamiento que ha sido aplazado en cuatro ocasiones.

Decenas de personas han apoyado a Mariano para evitar su desahucio

La mañana de este viernes, fecha fijada para que abandonara su vivienda, decenas de vecinas, convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se ha congregado a las puertas para evitar la ejecución de la orden de alzamiento "con la presión popular".

Vigilados por varios furgones de la Policía Nacional, los congregados han recibido con gritos de júbilo la noticia del aplazamiento de boca del propio Mariano.

La propiedad del edificio justifica el desahucio alegando la necesidad de realizar obras en el mismo. Un grave deterioro del inmueble que desde el Sindicato de Inquilinos recalcan que es consecuencia directa "de años de abandono y dejadez" por parte de los dueños.

"Acoso inmobiliario" mediante el abandono

La vivienda de Mariano presenta humedades estructurales, con el baño y cocina inutilizables y apuntaladas por riesgo de derrumbe, unas condiciones de "insalubridad" sostenidas en el tiempo. Desde el Sindicato de Inquilinos apuntan que se trata de un caso de "acoso inmobiliario".

"Es la estrategia de dejar deteriorar las viviendas, presionar a las inquilinas e inquilinos y, cuando la situación es insostenible, ejecutar el desahucio para vaciar y rentabilizar el edificio", han denunciado.