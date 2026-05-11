La mujer, de 34 años, dio a luz el pasado domingo 10 de mayo durante la madrugada

Ambas, madre e hija, fueron trasladadas al Hospital San José de Madrid

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Una mujer dio a luz el pasado domingo 10 de mayo durante la madrugada, mientras se dirigía al hospital. Los padres de la recién nacida tuvieron que parar en el arcén de la carretera A4, en Madrid, un poco antes del enlace con la M30, para que la niña, Clara, naciera antes de la llegada de Emergencias de Madrid, que atendieron a madre e hija y las colocaron piel con piel.

"Hemos atendido a una mujer de 34 años que se dirigía al hospital a dar a luz a su segundo bebé y, en el arcén de la A4, ha tenido que parar porque salía y estaba ya deseando conocer el mundo. Hemos atendido a la mamá que estaba en perfectas condiciones y el bebé también estaba con un llanto vigoroso" declaró la médico Yolanda Béjar, presente durante los hechos.

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Escoltadas hasta el hospital

Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas de la madrugada cuando el padre tuvo que parar el coche en el arcén de la carretera, poco antes de que los equipos de Samur-Protección Civil llegasen. La recién nacida, Clara, fue atendida por los equipos médicos, que juntaron a madre e hija y las trasladaron al Hospital San José de Madrid, al que se dirigían en un principio, escoltadas por la Policía Municipal.

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"A nuestra llegada solamente hemos comprobado que estaba todo perfectamente. La bebé se ha puesto a lactar inmediatamente y nos hemos dirigido al hospital para que continúe con la atención de la paciente y de la pequeñita", ha informado la médico de Samur-Protección Civil.