Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 20:32h.

Una mujer se pone de parto en pleno vuelo y toda la tripulación más dos médicos le ayudan a dar a luz

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Ashley Blair es una mujer que ha dado a luz en pleno vuelo y que fue ayudada por dos médicos que se encontraban en el mismo avión que ella. Aunque su parto no estaba planeado para esos días, su hija decidió que era el momento y rompió aguas en pleno vuelo.

A pesar de que la situación era muy tensa, tanto la madre como la bebe se encuentran en buen estado. Blair tenía previsto el parto para dentro de dos semanas, por lo que sentir contracciones y pensar que daría luz en un avión puso muy nerviosa a la mujer. Las azafatas actuaron de manera correcta: lo primero que hicieron fue intentar tranquilizar a la madre y acomodarla lo máximo posible para comenzar a empujar.

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Después fueron asiento por asiento preguntando a los pasajeros si alguno de ellos eran médico y tuvieron suerte. En ese mismo avión había dos médicos que volvían de disfrutar de unas vacaciones en República Dominicana. Pero parece que su descanso terminó mucho antes de lo previsto y tuvieron que volver a sus puestos en pleno vuelo.

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Así fue el parto

Toda la tripulación colaboró en el parto. Consiguieron preparan una especie de sala en el avión con ayuda de los demás pasajeros, que decidieron sus asientos y sus pertenencias como mantas o cordones de zapatos para crear herramientas que ayudasen a los profesionales a traer a la bebé al mundo. Y así fue, con mantas y desinfectantes consiguieron que la bebé de Blair llegase al mundo sana y salva, aunque de una manera muy peculiar y a kilómetros de altura.

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La niña pesó 5,5 libras y el nacimiento se produjo justo antes de que el Boeing 737 aterrizase en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, el pasado viernes por la noche. La mujer viajaba hasta allí para poder dar a luz junto a su madre, pero sus planes no salieron como ella esperaba y una vez en el aeropuerto presentó a su hija.