Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 19:03h.

Un bebé consigue nacer 'por segunda vez' tras tres operaciones intrauterinas para abrir sus vías respiratorias

Manuel, el bebé de Almería ingresado en la UCI que necesitaba un corazón urgente recibe su trasplante

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Un bebé de Florida vuelve a celebrar su nacimiento después de que una cirugía le haya conseguido salvar la vida tras la insistencia de sus padres de encontrar una solución que le diese una segunda oportunidad. Keishera y Greg Joubert pueden respirar tranquilos después de encontrar una operación pionera que ha conseguido salvar a su hijo.

Con solo unas semanas de embarazo, los médicos confirmaron a los padres de Cassian que el pequeño tenía el Síndrome de Obstrucción Congénita de las Vías Respiratorias, una anomalía congénita muy rara que no deja que el cuerpo respire. Tan solo existe en el mundo uno de cada 100.000 personas que lo padecen, y e diagnóstico suele ser el peor, ya que no había hasta ahora una solución.

“Cuando le diagnosticaron dijimos que íbamos a hacer cualquier cosa por él. Estuvimos investigando y vimos que había algunos supervivientes, pero aún así nos preparamos mentalmente para lo peor”, explican en unas declaraciones para el medio ‘People’. Además, confiesan que el ginecólogo de Keishera le programó una cirugía para intentar perforar la obstrucción del bebé con un microscopio láser, pero tampoco funcionó.

Todas las operaciones que se le realizaron

Cuando tan solo tenía 25 semanas de embarazo, Cassian fue intervenido en el Hospital Winnie Palmer de Orlando, donde se le colocó un catéter para permitir la salida de líquidos que se la acumulaba en los pulmones. Keisher se puso de parto con 31 semanas y el bebé fue intervenido por tercera vez para hacerle una traqueostomía que le terminó salvando la vida.

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Tras ella, fue ingresado en la UCI neonatal donde permaneció cuatro meses antes de que la familia pudiese regresar todos juntos a su casa. Su madre ha confirmado para el mismo medio que el niño no se encuentra totalmente fuera de peligro, pero que están intentando que pueda sobrevivir sin el soporte respiratorio y que aún necesitará más cirugías para eliminar la obstrucción de la tráquea antes de quitarle completamente el tubo respiratorio.