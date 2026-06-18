La estatua a Ignacio Echeverría en Madrid: el homenaje al 'Héroe del monopatín' que murió salvando a una mujer

La asociación busca apoyo para incluir el proyecto dentro de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid

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La Asociación Ignacio Echeverría ha hecho un llamamiento a los madrileños para que respalden, antes del próximo 30 de junio, el proyecto presentado en la plataforma Decide Madrid para la instalación en la Plaza de Colón de una estatua en homenaje a Ignacio Echeverría, conocido como el 'Héroe del Monopatín'.

La propuesta busca alcanzar 1.000 apoyos

La iniciativa forma parte de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid y figura en la plataforma municipal con el título "Estatua de Ignacio Echeverría (Héroe del monopatín) en la Plaza de Colón". En un comunicado, la entidad ha explicado que la propuesta se encuentra en fase de recogida de apoyos y ha pedido el respaldo de la ciudadanía para alcanzar los 1.000 votos necesarios.

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Para participar en el proceso es necesario ser mayor de 16 años, estar empadronado en la ciudad de Madrid y registrarse en la plataforma Decide Madrid. El plazo de participación finalizará el próximo 30 de junio. Ignacio Echeverría perdió la vida en los atentados de Londres del 3 de junio de 2017 después de defender con su monopatín a una mujer que estaba siendo atacada por un terrorista. Su actuación le convirtió en un símbolo internacional de heroísmo civil, reconocido por su valentía y su entrega en defensa de los demás.

Una estatua en Colón para el 'Héroe del Monopatín'

El proyecto contempla la instalación de una escultura de bronce sobre pilastra, con características similares en material, dimensiones y acabado a la estatua de Blas de Lezo, ubicada también en la Plaza de Colón.

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Entre las opciones planteadas para el diseño, la asociación propone una representación de Ignacio Echeverría de pie, levantando un monopatín con una mano como muestra de respeto y homenaje, "un gesto propio de la cultura skater asociado al duelo y a la rendición de honores". Otra posibilidad sería inmortalizarlo corriendo para auxiliar a las personas heridas, recreando la acción que protagonizó durante los atentados de Londres.

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La Asociación Ignacio Echeverría destaca además el valor conmemorativo, educativo y social que tendría el monumento. A su juicio, la presencia de su figura en el espacio público madrileño contribuiría a transmitir a las nuevas generaciones valores como la valentía, la solidaridad, la libertad, el compromiso cívico y la ayuda a los demás.