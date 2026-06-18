Sergio Delgado 18 JUN 2026 - 15:10h.

La cuantía máxima que puede recibir una entidad beneficiaria alcanza los 30.000 euros. Detallamos los requisitos y los plazos a tener en cuenta

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Las entidades de economía social de Madrid disponen de una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la creación de empresas y fortalecer proyectos en sus primeras fases de desarrollo.

La convocatoria, dotada con 250.000 euros, permitirá acceder a subvenciones de entre 10.000 y 20.000 euros para fomentar nuevas iniciativas empresariales y favorecer modelos de colaboración entre cooperativas y otras organizaciones del sector.

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El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio. La medida forma parte de la estrategia municipal para reforzar el tejido empresarial vinculado a la economía social, un ámbito que en la Comunidad de Madrid agrupa a unas 2.300 empresas activas y genera alrededor de 300.000 empleos.

Ayudas para poner en marcha nuevos proyectos

Una de las principales líneas de apoyo está dirigida a entidades de economía social constituidas entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Estas organizaciones podrán acceder a subvenciones de hasta 10.000 euros destinadas a facilitar su puesta en marcha y consolidación durante los primeros meses de actividad.

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El objetivo es reducir algunas de las dificultades habituales que afrontan los nuevos proyectos empresariales en sus etapas iniciales, especialmente en aspectos relacionados con la organización, la gestión y el desarrollo de actividad económica.

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Además, las entidades creadas durante ese mismo periodo podrán solicitar una ayuda adicional de 5.000 euros destinada específicamente a impulsar sus primeros pasos y reforzar su capacidad operativa.

Hasta 20.000 euros para fomentar el crecimiento empresarial

La convocatoria también contempla subvenciones de hasta 20.000 euros para aquellas entidades que apuesten por fórmulas de cooperación empresarial más avanzadas.

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Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la incorporación a cooperativas de segundo o ulterior grado, la creación de nuevas estructuras cooperativas de este tipo o la constitución de grupos empresariales basados en modelos de colaboración.

Estas fórmulas permiten a pequeñas entidades compartir recursos, mejorar su capacidad de negociación, acceder a nuevos mercados y afrontar proyectos de mayor dimensión sin perder su autonomía jurídica.

La cuantía máxima que puede recibir una entidad beneficiaria alcanza los 30.000 euros cuando se combinan distintas líneas de actuación contempladas en la convocatoria.

La economía social gana peso en Madrid

La nueva línea de ayudas se suma a otro programa de apoyo ya puesto en marcha este año para financiar aportaciones al capital social de cooperativas y sociedades laborales.

Gracias a ambas iniciativas, la inversión pública destinada al sector alcanzará en 2026 los 1,35 millones de euros, lo que representa un incremento del 50 % respecto al ejercicio anterior.

La economía social se ha consolidado en los últimos años como un actor relevante dentro de la actividad económica madrileña. Además de generar empleo estable, muchas de estas empresas desarrollan su actividad en sectores estratégicos como la movilidad sostenible, la formación, la gestión de residuos, la cultura o los servicios de proximidad.

Más de 1.500 empresas apoyadas desde 2019

El respaldo institucional a este modelo empresarial no es nuevo. Entre 2019 y 2025 se han destinado cerca de 6,8 millones de euros a distintas iniciativas vinculadas a la economía social en la ciudad de Madrid.

Durante ese periodo, un total de 1.531 empresas han recibido algún tipo de apoyo económico para impulsar proyectos empresariales, mejorar su competitividad o facilitar su crecimiento.

Las administraciones consideran que este tipo de entidades desempeñan un papel importante en la cohesión territorial y en la generación de oportunidades económicas, especialmente en actividades con un fuerte componente social y comunitario.

Una línea específica para facilitar el relevo generacional

La convocatoria también incorpora ayudas destinadas a favorecer el relevo generacional en entidades de economía social.

Esta medida busca facilitar que nuevas organizaciones puedan asumir la continuidad de actividades económicas existentes y evitar la desaparición de proyectos empresariales viables por falta de continuidad.