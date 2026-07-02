Dos generaciones, una misma lucha por la diversidad en el Orgullo de Madrid: del silencio a la visibilidad

Antes se recuerda una juventud marcada por la clandestinidad, cuando la libertad de vivir la orientación sexual era prácticamente inexistente

Arranca el Orgullo 2026 en Madrid con un pregón de cine que reivindica la memoria: "Ni un paso atrás"

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Madrid ya vive el Orgullo 2026. La capital ha dado el pistoletazo de salida a cuatro días de fiestas, conciertos, actividades culturales y reivindicaciones que culminarán este fin de semana con la tradicional Marcha Estatal del Orgullo. El pregón, protagonizado por representantes del cine LGTBI, abrió una programación que vuelve a convertir a la ciudad en un referente internacional de la diversidad. Pero, más allá de la celebración, el Orgullo también es un espacio para recordar el camino recorrido y reivindicar los derechos que aún quedan por conquistar.

Dos generaciones, dos realidades

Andrea y China pertenecen a generaciones diferentes, pero comparten el mismo orgullo de formar parte del colectivo LGTBI. Sus experiencias reflejan cómo ha evolucionado la sociedad española en las últimas décadas, aunque ambas coinciden en que la igualdad plena todavía no es una realidad.

"Todo era muy clandestino. Mirabas por la mirilla antes de entrar; lo hablábamos mucho entre nosotras", recuerda al evocar aquellos lugares de encuentro que, con el paso del tiempo, han desaparecido. Muchos de esos locales fueron durante años un refugio para quienes no podían mostrarse libremente en público. Hoy, gran parte de esos espacios han sido sustituidos por las redes sociales y otras formas de socialización. Sin embargo, Andrea lamenta que todavía exista una carencia importante, especialmente para mujeres lesbianas y bisexuales.

"Sobre todo para mujeres lesbianas y bisexuales no hay espacios", explica. Si antes muchas personas llevaban una doble vida, una pública y otra privada, hoy el contexto ha cambiado de forma notable. La visibilidad ha ganado terreno, aunque ambas recuerdan que los derechos actuales son fruto de décadas de reivindicación. La frase que mejor resume esa evolución sigue muy presente durante el Orgullo: "Ellas andaron para que nosotras pudiéramos correr".

Referentes distintos, una misma reivindicación

Las diferencias generacionales también se reflejan en los referentes culturales de cada una. Mientras China encontró inspiración en la cantante Mari Trini, Andrea se identifica con las letras de Gata Cattana, símbolo de una nueva generación de mujeres que han hecho de la libertad y el feminismo parte de su discurso artístico.

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Pese a ello, ambas coinciden en que existen experiencias que atraviesan a todo el colectivo y que siguen uniendo a personas de distintas edades. Aunque España es uno de los países con mayor reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI, las protagonistas recuerdan que todavía quedan importantes desafíos por afrontar, desde la lucha contra la discriminación hasta la creación de espacios seguros y plenamente inclusivos.

Por eso, el Orgullo sigue siendo mucho más que una celebración, es también una reivindicación colectiva de la diversidad, la igualdad y la libertad. Una realidad por la que Andrea y China, desde generaciones distintas, continúan luchando con el mismo objetivo: que todas las personas puedan vivir su identidad y su orientación sexual con plena libertad.