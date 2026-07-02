Todo ocurrió en la playa de Ereaga, escenario de un lamentable episodio que ha sido denunciado y que quedó registrado en vídeo por algunos bañistas

Un ertzaina fuera de servicio intercedió para liberar a la víctima, de 14 años: la madre de la agresora la tiró del pelo y le arrancó la parte superior del bikini

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VizcayaLa playa de Ereaga, en Getxo, Vizcaya, ha sido escenario de un lamentable episodio que quedó registrado en vídeo por algunos bañistas y que, en última instancia, ha llevado a la imputación de una madre que está siendo investigada después de alentar a su hija de 13 años a dar una paliza a otra menor, de 14, y participar incluso en la acción al tirarla del pelo y arrancarle la parte de arriba del bikini.

Los hechos, puestos ya en manos de la Policía vasca tras ponerlo en manos de la Fiscalía de Menores, frenaron solo cuando un ertzaintza que se encontraba fuera de servicio intervino para sacar a la agredida del lugar, donde había una multitud de personas, muchas riendo y jaleando también. De hecho, el propio agente llegó a ser golpeado, pese a que se identificó en medio del tumulto.

La madre de la víctima agradece la providencial actuación del ertzaintza fuera de servicio

“Si no llega a ser por este policía que la sacó de allí, podría estar muerta porque no paraban de golpearla”, cuenta ahora la madre de la víctima, –en declaraciones de las que se hace eco El Correo–, agradecida de la intervención del agente, que se enteró de lo que estaba ocurriendo después de que otra persona entrase en el bar en el que se encontraba, próximo al paseo marítimo, pidiendo que avisasen precisamente a la Ertzaintza porque estaba ocurriendo algo en la playa.

Fue tras ello cuando el agente fuera de servicio se aproximó al lugar de los hechos, donde en primer lugar vio a un grupo de personas concentrado, llegando a pensar que alguien podía haber sufrido un golpe de calor. Sin embargo, al acercarse más se dio cuenta de que lo que estaba pasando es que una menor estaba siendo agredida por varias personas.

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En esos momentos, la madre de la niña que, incitada, actuó como agresora, –es decir, la de 13 años–, estaba intentando quitarle la parte de abajo del bikini a la otra menor.

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El Ertzaintza intervino entonces identificándose como policía, pero ni siquiera eso bastó para que cesasen las agresiones, siendo que, según informa El Correo, incluso él se llevó también golpes mientras sacaba a la agredida de ese tumulto.

La familia de la víctima, entre amenazas, ha presentado denuncia

Tras lo ocurrido, la familia de la víctima ha denunciado los hechos, que están siendo investigados por las autoridades.

Respecto a la niña identificada como agresora, al tener menos de 14 años es inimputable, mientras quien sí ha sido acusada de varios delitos ha sido su madre.

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Por su parte, tanto la víctima como su familia viven ahora con miedo porque, tras todo lo acontecido, después de la denuncia y con la difusión en las redes de los vídeos del momento, están recibiendo amenazas. De hecho, por los mensajes recibidos, según el citado medio, temen que vuelvan a atacarlas.

El precedente de la agresión en la playa de Getxo

Según ha trascendido, y de acuerdo con las mencionadas fuentes, el origen de lo ocurrido estaría en un encuentro previo que ni siquiera involucraba a la agredida sino a una prima de ésta.

Todo habría sucedido en este caso en las fiestas de Lutxana, en Barakaldo, a unos 8 kilómetros de la playa de Ereaga. Allí, y aunque “no se conocían de nada”, estas menores se cruzaron y una de ellas, –la de la parte agresora–, pensó que la prima de la agredida en Getxo la miró de forma desafiante, siendo que realmente ésta “sufre estrabismo”, según la madre de la víctima.

Tras ese episodio, meses después volvieron a verse en Ereaga. Allí, en la playa, un grupo entre el que estaba la agresora y su madre rodearon primero a la prima. Fue entonces cuando la menor que tuvo que ser rescatada por el ertzaina en Getxo, –la de 14 años–, intercedió al enterarse para ayudar a su familiar.

Al ver que se involucraba, todo giró entonces en torno a ella, que pronto se vería en el centro de una agresión.

“¡Pégale, pégale!”, llegaba a decir la madre de la agresora, que empujó físicamente a su propia hija para que iniciase la pelea. Entre gritos, y con la otra menor llegando a estar sobre la arena, la propia progenitora llegó a tirarla del pelo y a quitarle la parte superior de su bikini.