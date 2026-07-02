Claudia Barraso 02 JUL 2026 - 16:06h.

Ocho días ha estado Hernán Gil sepultado en la garita de seguridad donde trabajaba

Compartir







Ocho días, al menos 100 rescatistas de seis nacionalidades diferentes y miles de maneras ha necesitado Hernán Gil, el guardia de seguridad atrapado en la garita en la que trabajaba cuando ocurrieron los terremotos en La Guaira, Venezuela, para poder salir del pequeño hueco que soportaba un edificio de ocho plantas y 140 toneladas.

Ese edificio a medio derrumbar presentaba vibraciones cada pocos minutos, lo que obligaba a los profesionales a tener que paralizar el operativo por completo, evacuar a todo el personal rápidamente y volver a empezar de cero. La estrategia definitiva para conseguir sacar a Hernán con vida ha sido excavar un túnel subterráneo con el que acceder desde abajo al hueco donde estaba atrapado.

Cada metro que avanzaban, los bomberos iban apuntalando el túnel con vigas de madera para asegurar la estructura, ya que el terreno donde ha estado atrapado el venezolano de 43 años soportaba un peso de 140 toneladas. No ha sido un rescate fácil, ha unido a una centena de rescatistas de diferentes países durante días tratando de descifrar la manera más segura en la que llegar al superviviente.

Este rescate ya se ha convertido en un verdadero hecho histórico dentro de tanta tragedia en Venezuela. Los profesionales no han parado de trabajar sin descanso para lograr que Hernán saliese con vida después de lograr sobrevivir durante más de una semana.

Solo en poder darle una vía con líquidos para evitar que muriese deshidratado "tardaron tres días", según confesaba uno de los rescatistas a Informativos Telecinco. Prueba error, intento tras intento y volver a empezar, así han sido los duros días de los profesionales en un rescate que ha sido un verdadero laberinto y en el que había un "80% de riesgo de derrumbe", lo que incrementaba la posibilidad de fallecer de los profesionales.