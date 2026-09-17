La Mesa de Contratación ha propuesto dejar desierta la licitación del inmueble

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El ático que compró el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se puso a la venta por 6,7 millones de euros después de la gran polémica y las controversias generadas tras su adquisición. Sin embargo, la vivienda sigue siendo propiedad del Partido Popular porque no han recibido ninguna oferta de compra.

Tras la reunión de la Mesa de Contratación que ha tenido lugar a medio día, se ha propuesto la posibilidad de declarar como desierto el proceso de venta del inmueble: "Elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo".

El acta, que se ha subido al Portal de Contratación, minutos antes de que Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y responsable de Planifica Madrid compareciese en el Pleno de la Asamblea regional también incluía la licitación de otro lote compuesto por un inmueble situado en Gran Vía y que según se ha señalado en el documento, ha sido adquirido por la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros.

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, había comprado el ático el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros con el motivo de hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, donde se encuentra la sede de la Presidencia regional. Sin embargo, un día después de que el periódico 'El País' destapara la operación, la Comunidad de Madrid decidió poner el inmueble a la venta. Además, se declaró que los fondos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de la sierra oeste de Madrid afectada por los incendios de este verano.

Por último, el acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto para este miércoles, pero se aplazó a este jueves a última hora por "motivos organizativos".