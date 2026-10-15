La Comunidad de Madrid ha alertado ante las "graves condiciones de salubridad" que se están produciendo en la estación de Metro de Sol

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La Comunidad de Madrid ha alertado este jueves ante las "graves condiciones de salubridad" que se están produciendo en la estación de Metro de Sol "por la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación" y ha vuelto a exigir el desmantelamiento de la misma.

Así lo indica el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que le traslada un técnico ambiental emitido este miércoles por Laboratorios Himalaya.

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Según el mismo, los análisis ambientales identifican la presencia de amoníaco, aminas y otros compuestos orgánicos compatibles con procesos de acumulación y degradación de orina y desvelan concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite ambiental de exposición diaria (14 mg/m3) en los pozos y pórticos de ventilación del suburbano.

El informe señala expresamente que los resultados obtenidos son compatibles con "la presencia, acumulación y fermentación de orina", observándose mayores concentraciones de contaminantes en los pozos de ventilación.

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Detectan amoniaco y otros compuestos

Además, el laboratorio identifica la descomposición bacteriana de la urea como uno de los procesos responsables de la generación de amoníaco y otros compuestos detectados, y advierte de que la acumulación de estos residuos en recintos con escasa renovación de aire "puede dar lugar a concentraciones potencialmente perjudiciales para la salud".

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"Estos resultados constituyen una evidencia técnica objetiva de la contaminación existente y refuerzan la necesidad de acometer actuaciones de limpieza y desinfección destinadas a eliminar los residuos que la originan", se concluye en el informe de Metro para exigir "una intervención urgente para retirar los residuos y desinfectar las instalaciones".

En su misiva, el consejero madrileño apunta además los problemas para la salud que genera esta situación. "En un recinto cerrado donde se acumulan orines, la combinación de evaporación natural, descomposición bacteriana y falta de ventilación genera una mezcla compleja de gases, vapores y aerosoles orgánicos e inorgánicos. El proceso principal se debe a la fermentación ureal: bacterias ambientales (productoras de la enzima ureasa) descomponen rápidamente la urea de la orina", le escribe al delegado.

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El informe incluye también recomendaciones para el personal que vaya a realizar las imprescindibles tareas de limpieza y desinfección al objeto de que no se ponga en peligro la salud de estos trabajadores. "Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante gases altamente tóxicos y neumotóxicos, tal y como señala el mismo informe", señala Rodrigo en la misiva.

El informe de Metro Madrid

Igualmente, junto a la carta, el consejero madrileño traslada otro informe elaborado por Metro de Madrid sobre la 'Necesidad de garantizar el acceso a los pozos y pórticos de ventilación de la estación de Sol para su limpieza y desinfección'.

Una "acumulación de orina, suciedad y otros residuos orgánicos" en determinados pozos y accesos de ventilación que, se advierte, está generando "una situación de contaminación que exige una intervención específica para restituir unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

Para llevar a cabo estos trabajos, desde el Gobierno regional se recuerda que es necesario acceder con vehículos industriales especializados, particularmente camiones de aspiración y equipos de limpieza, que permitan retirar los residuos hacia el exterior si extender la contaminación hacia el interior de la red de Metro.

"La intervención debe comprender tanto la eliminación de la suciedad acumulada como la desinfección de las superficies, dada la posible presencia de contaminación biológica asociada a los residuos orgánicos. Además, es esencial garantizar que esta situación no se extienda a otros puntos de la red de Metro", se alega.

En este sentido, el consejero advierte que "es obvio que la presencia de la acampada en la Puerta del Sol impide la realización de estos trabajos". "No se trata de facilitar una actuación puntual, sino que, además de garantizar el acceso para la intervención inmediata, resulta necesario establecer unas condiciones que permitan disponer de dichos accesos cuando deban realizarse nuevas operaciones de mantenimiento", insiste.

En este contexto, Rodrigo apela al "sentido de la responsabilidad" del delegado para volver a reclamar el desmantelamiento de la acampada y devolver la normalidad "a un enclave y a una estación de gran importancia para nuestra ciudad". "Su inacción está poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que transitan por la estación de Sol", le advierte.

Metro de Madrid ha cifrado en 186.649 euros el perjuicio económico

Metro de Madrid ha cifrado en 186.649 euros el perjuicio económico de la campada hasta este miércoles por los cierres parciales y totales de accesos y la caída de viajeros en la estación de Sol. Entre otros, cita 167.689 euros de pérdida de ingresos por el déficit de 120.029 viajes registrado en la estación de Sol entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre; 11.296 euros en costes adicionales de personal de Metro, con 264 horas de refuerzo, y 7.664 euros en refuerzos de seguridad, con un total de 283 horas.

A estas cifras se suman las afecciones al servicio de las líneas 1, 2 y 3, que han obligado a cerrar parcialmente los accesos en varias ocasiones y a suspender temporalmente las entradas y salidas de la estación, manteniendo únicamente los transbordos entre líneas.

Desde la Comunidad de Madrid han adelantado además de incluir a los escritos que ante la justicia una serie de vídeos donde se acreditan actos de vandalismo contra el patrimonio cultural del entorno de la Puerta del Sol, según fuentes del Gobierno regional.