El fin del acto de Día de la Hispanidad ha provocado que asistentes al acto se hayan dirigido a la Puerta del Sol y ha obligado a intervenir a la Policía.

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El fin del acto de Día de la Hispanidad ha provocado que grupos de jóvenes con la bandera de España se hayan dirigido a la Puerta del Sol, al grito de Viva España y Viva Ceuta. Allí los esperaban haciendo una cadena humana los participantes de la acampada de Sol por la vivienda al grito de "Fuera fascistas", o "Madrid será la tumba del fascismo".

Del otro lado se gritaba "Pedro Sánchez, hijode... y gritos en favor de Ceuta y "Yo soy español, español, español". Se encuentran ambos grupos, mayoritariamente jóvenes y muchos menores de edad, enfrentados gritando consignas y sacando banderas. De la república a la de Borgoña.

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Agentes de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados de la acampada por la vivienda. Han elaborado un cordón entre ambos bandos y han pedido refuerzos para controlar la situación.

Los efectivos desplazado a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se ha celebrado el desfile militar por el 12 de octubre del que podrían haber llegado parte de los congregados. Desde los manifestantes de Sol se ha coreado 'Aquí están los antifascistas' y 'chicos, recordad que mañana hay cole', en alusión a la juventud de muchos de manifestantes llegados al kilómetro cero.

Las fuerzas de Seguridad estaban alertadas de que este encuentro en un día como hoy se podía producir en Sol entre grupos de ideologías en polos extremos y estaban preparados para evitar cualquier posible enfrentamiento entre los mismos. Y han actuado para evitarlo. Se han producido momentos de tensión. El cordón policial ha impedido que haya, por el momento, un enfrentamiento entre ambos.

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La Policía ha pedido refuerzos, por lo que varios furgones se han desplazado a las inmediaciones de la plaza para establecer un cordón policial entre ambos grupos para evitar un enfrentamiento directo. La Policía trabaja ahora para conducir a los manifestantes fuera de las inmediaciones de la acampada.

Del lado de la acampada, un grupo de personas, con el rostro cubierto, han protagonizado aplausos y gritos de "aquí están los antifascistas". Ambos grupos han cruzado gritos y gestos con los agentes de Policía de por medio.