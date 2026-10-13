Entre los detenidos por los enfrentamientos en Sol se encuentran una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad

Tensión en la Puerta del Sol: la Policía actúa para evitar que grupos de jóvenes con banderas de España se enfrenten con las personas de la acampada

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MadridLos altercados ocurridos durante el Día de la Fiesta Nacional en las inmediaciones de la Puerta del Sol, –donde participantes del desfile militar confluyeron y confrontaron a los allí acampados por la crisis de la vivienda–, se han saldado con cuatro personas detenidas. Además, varios agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en el lugar, donde se vivieron momentos de tensión.

Entre los detenidos se encuentran una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Tensión y enfrentamientos en Sol tras el desfile militar

Los hechos se produjeron tras los actos centrales del desfile militar, cuando un grupo de asistentes al mismo, con banderas de España, algunas franquistas, y de la Cruz de Borgoña, se trasladaron hacia las inmediaciones de Sol, donde permanecen acampados desde el fin de semana del 26 de septiembre cientos de personas en protesta por la crisis de la vivienda y los desahucios, con el de Maricarmen, octogenaria fallecida en Madrid, como símbolo que impulsó las protestas.

Entre gritos, proclamas e insultos, los agentes de la Policía Nacional se desplegaron para separar a ambas concentraciones, tratando de desplazar a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se celebró el desfile militar por el 12 de octubre.

Llegados desde allí, algunos comenzaron a confrontar a los acampados en Sol, que contestaron a sus proclamas coreando 'aquí están los antifascistas'.

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En la zona, donde algunos acudieron con banderas anticonstitucionales y se llegó a escuchar el ‘Cara al Sol’, algunos de los que confrontaron a los acampados gritaban también contra el presidente Pedro Sánchez, abucheado e insultado nada más llegar también al desfile, al tiempo en que también se escucharon gritos como: “o 'rojo el que no bote', 'a por ellos' o ‘¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!’.

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Tras unas dos horas de confrontación, la Policía Nacional disolvió a los manifestantes tras mantener el cordón policial, si bien la tensión continuó por la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza, hasta el punto de que los organizadores de la acampada pidieron ayuda por redes sociales ante el temor a ser atacados.