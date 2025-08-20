En España ya hay más perros que menores de 14 años, con gastos y cuidados como si fueran hijos

El gasto anual por perro puede alcanzar los 1.900 euros, repartidos entre estética, accesorios, seguros y viajes

Mascotas vs niños: muchas parejas prefieren los animales a los hijos

Compartir







En España ya hay más perros que menores de 14 años. Los modelos de familia han cambiado y muchas mascotas se han convertido en un hijo más, también en lo que respecta a los gastos: desde cuidados estéticos hasta un armario bien nutrido.

Los perros se han consolidado como los nuevos e indiscutibles reyes de la casa. Se les atiende cada vez más y los vínculos emocionales con ellos se fortalecen, llegando a ser casi como los que se establecen con un hijo.

El amor hacia las mascotas también se refleja en la economía doméstica. El gasto anual por perro asciende hasta los 1.900 euros. Este presupuesto se reparte en múltiples cuidados, un 11% se destina a estética, otra parte a accesorios, además de vacunación y seguros. Los viajes también forman parte de la vida de muchos de ellos, integrados como un miembro más de la familia.

El riesgo de humanizarlos en exceso

Expertos advierten del peligro de sobrehumanizar a las mascotas. En algunos casos, el llamado “perrijo” llega a ocupar el lugar simbólico de un hijo. Esta relación de dependencia, creada por las personas, puede acarrear consecuencias negativas para los animales.

La ansiedad y el estrés son algunos de los problemas que afectan a su bienestar cuando se los confunde con lo que no son.