Claudia Barraso 18 DIC 2025 - 19:34h.

Un policía le hace un emotivo homenaje a 'Peki', la perrita con la que lleva trabajando 10 años, por su última patrulla

Dylan, Geko, Queen o Klaus: los perros policía que se jubilan tras años de servicio

Compartir







Los perros significan algo más que solo una mascota para mucha gente, son miembros de la familia e incluso compañeros de trabajo. Como tal, desde una empresa le quisieron hacer un emotivo homenaje a Peki, un perro que había trabajado con ellos durante 10 años.

Edison fue el que compartió a través de su perfil de TikTok cómo había sido el último día de trabajo del animal, consiguiendo emocionar a todos los que vieron el vídeo. Peki formó parte durante una década de las patrullas activas, ganándose no solo el cariño de sus compañeros, sino también demostró que supo desempeñar con creces las funciones esenciales del trabajo.

Para que pudiera disfrutar de sus últimos años feliz y ‘jubilado’ decidieron rendirle un emotivo homenaje que todos recordarán, incluso el propio perro. En las imágenes se escuchaba al jefe lanzar un mensaje diciendo que era el último día de Peki: “Este es un comunicado especial para Peki, que acaba de terminar su último servicio de patrulla”.

Las bonitas palabras

“A partir de ahora comienza tu retiro, gracias por tu servicio y por tu buen trabajo, por cuidar de todos y por asegurarse de que tu guía siga cumpliendo su misión. Feliz viaje amiga”. Él usuario, es un policía que lleva trabajando unos 10 años con esta perrita, que ya se jubila después de toda una vida dedicada a la policía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En los vídeos, tanto el joven como la perrita aparecen muy unidos. En cada orden que él le da, el animal responde rápidamente y con mucho cariño. Las palabras que le trasmite por su último día de trabajo emocionaron a cientos de usuarios de la misma red social, haciendo el vídeo viral.