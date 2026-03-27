La nueva comedia ‘Vida Perra’, ya disponible en Prime Video

telecinco.es 27 MAR 2026 - 12:48h.

Un parque de perros reúne a un variopinto grupo de vecinos que comenta de manera satírica los problemas que afrontan en el día a día.

La serie está compuesta por 10 episodios de entre 20 y 25 minutos estructurados en varios sketches.

Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Berta Castañé encabezan el reparto de esta ficción.

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‘Vida Perra’, una nueva comedia producida por Dynamo en colaboración con Mediterráneo Mediaset España, ya está disponible en Prime Video.

Ambientada en un parque de perros en Madrid, la serie presenta a un variado grupo de vecinos que se reúne para pasear a sus mascotas y, de paso, comentar los problemas y desafíos a los que se enfrentan en su día a día. Con humor e ironía, 'Vida Perra' ofrece una mirada crítica a la sociedad actual. Sus protagonistas —vecinos de distintas edades, creencias, ideologías y profesiones— parecen no tener nada en común, salvo un vínculo inesperado: sus perros.

Así es 'Vida Perra'

La serie se compone de 10 capítulos de entre 20 y 25 minutos, estructurados como sketches en serie. Rodada en una única localización, la ficción retrata, a través de sus personajes, la diversidad de la sociedad española y sus inquietudes cotidianas. En este microcosmos incluso los perros tienen mucho que decir.

‘Vida Perra’ cuenta un reparto encabezado por Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Berta Castañé.