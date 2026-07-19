Alojamientos originales y petfriendly

Rebeca Antolínez 19 JUL 2026 - 07:00h.

Cada vez existen más alojamientos que ofrecen prestaciones insólitas para perros: repasamos algunos de los más curiosos

El alojamiento preferido por los dueños de mascotas es la casa rural

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En casi la mitad de los hogares españoles ya vive un animal. Por eso, no es de extrañar que las búsquedas online de alojamientos petfriendly hayan aumentado un 90% en los últimos 3 años. Y aunque a priori viajar con perro parece complicado, la realidad es que es muy fácil. Si sabes dónde. Te ofrecemos siete experiencias originales y muy petfriendly para disfrutar de un verano único con tu mascota.

Camping Natura Village Castelló Mar

Castelló d`Empuries (Girona). Está tan pensado para el perro que lo primero que hacen es ponerle una pulsera tipo resort en el collar para relacionarlo con su alojamiento. Puedes alojarte en parcelas, bungalows, Mobil Homes y tiendas de campaña ya instaladas. Está ubicado en la Playa de la Rubina, una de las mejores petfriendly de toda España. Y en sus instalaciones encontrarás piscina, duchas, zona de agility, dispensadores de bolsas higiénicas, fuentes para perros y hasta menús caninos, que ofrecen en su restaurante desde 2013. Y este verano incorporan un extra más: animación para perros, una serie de actividades para que tanto animales como humanos socialicen.

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Hotel & Apartamentos Cons Da Garda

San Vicente do Grove (Pontevedra). Estos apartamentos y habitaciones son otra excelente opción para que tu perro se relaje y tu puedas disfrutar de las vacaciones. Te reciben con un kit para perros que incluye comida, snacks y bolsas higiénicas… incluso las toallas y las zapatillas de los huéspedes están dobladas con forma de perro. Cuenta con zonas verdes, una ecoruta para pasear sin correa, una piscina con 5 chapoteadores que forman una huella animal, peluquería canina y un servicio único: masajes para perros. Otras ventajas son que existen muchas rutas naturales cercanas para hacer juntos y la playa canina está a sólo15 minutos andando desde el hotel.

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Costa del Sol Glamping Village

Fuengirola (Málaga). Dispone de bungalows específicamente petfriendly pero reservan otros alojamientos para familias multiespecie, como las cabañas de madera o los estudios en la zona premium con piscina climatizada. En sus instalaciones disponen de un pipícan y los perros pueden entrar en su restaurante y en el bar chili out. Además puedes ir andando a la playa canina del Castillito, está justo en frente del Glamping, y es otra de las mejores petfriendly de España (con duchas para perros en forma de arco). Este alojamiento es perfecto para una escapada en pareja, en familia, con amigos o solo con tu perro.

Boat Haus

La línea de la Concepción (Cádiz). Es un “flotel” o un hotel de casas flotantes frente al Peñón de Gibraltar, único en España, y por supuesto admite mascotas educadas. Será de las pocas veces que podrás disfrutar de la experiencia de estar en un barco con tu perro. Cada casa embarcación tiene terraza exterior en la planta superior, completamente equipada. En el embarcadero también disponen de un galeón con el el bar-restaurante, aunque si lo prefieres te lo llevan “a casa”. Otra ventaja es que cerca se encuentra la playa urbana de Poniente, que es petfriendly todo el año.

Camping A Gaviota

Acantilados de la Mariña Lucense. Puedes alojarte en cabañas, caseríos o tiendas de safari pero lo realmente único de este alojamiento es hacerlo en su “Campamento Cíngarro” en uno de sus carromatos o toneles de colores. Todos tienen parcela equipada y literas dobles. Son sorprendentemente espaciosos y confortables. Además la playa canina está a tan sólo 5 minutos andando. Y otro privilegio será, excepto durante los meses de verano, poder visitar con tu perro la famosa Playa de Las Catedrales y sus mareas.

Cielo Bonito

Carboneras de Guadazaón ( Cuenca ). Es una “bubble room”. Por la tipología del alojamiento ésta es una de las pocas habitaciones burbuja en España, con parcela privada y jacuzzi, en las que podrás alojarte con tus animales. Te sirven el desayuno en una cesta de mimbre y también te dejan champán en la nevera para que disfrutes viendo el cielo por la noche a través de su cúpula transparente. Hay rutas por la zona para hacer con perro. Es una experiencia muy recomendable para vivir en pareja.

Finca Nankurunaisa

Altea (Alicante). Es una casa-contenedor transparente que sus dueños han decorado con mucho gusto, fabricando sus propios muebles artesanales de madera, y con unos exteriores dignos del Caribe. Está situada en una gran parcela privada con unas impresionantes vistas al mar que podrás disfrutar desde sus 2 porches o desde su cama balinesa. Puedes ir andando al centro del pueblo y a la zona del puerto. Tiene playa canina cerca, donde además en su chiringuito disponen de comida, snacks, juguetes y hasta helados para perros. Sin duda otro destino perfecto para tí y tu mascota.