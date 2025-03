La avería que puede producirse en tu coche si es eléctrico y se lo lleva la grúa

Si bien el personal de los equipos de asistencia en carretera ya va teniendo cada vez más conocimientos sobre cómo deben remolcar un coche eléctrico para no causar los daños descritos anteriormente, todavía podemos encontrarnos con alguien que no sea consciente de los efectos que se pueden causar. En esencia, la solución más eficaz parece ser el remolque de las ruedas motrices con los llamados “patines”. Estos elementos con forma de carrito tienen rodamientos, por lo que, si colocamos las ruedas motrices sobre ellos, no será el elemento que gire, sino el propio patín, lo que evitará las graves averías.