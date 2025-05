David Soriano 24 MAY 2025 - 06:30h.

Equivocarse de combustible al repostar puede tener consecuencias graves y costosas ya que gasolina y diésel, aunque son derivados del petróleo, tienen propiedades muy diferentes de combustión.

Aunque usemos el término “echar gasolina” para referirnos a repostar combustible, no es lo mismo la propia gasolina que el diésel, por lo que equivocarnos puede tener serias consecuencias. Aunque parezcan similares para el ojo del conductor sin muchos conocimientos mecánicos, que piense que ambos son simplemente productos derivados del petróleo, la gasolina y el diésel son combustibles con propiedades diferentes. El primero es más volátil y se inflama con mayor facilidad y el diésel es más denso y se autoinflama por compresión. Por tanto, equivocarnos de manguera al repostar puede tener consecuencias graves, aunque de diferente nivel dependiendo del tipo de equivocación. Aunque parezca que sucede solo de forma muy excepcional, más de 70.000 conductores se equivocan cada año al echar combustible en su coche, según datos del RACE.

Qué pasa si me equivoco al repostar

Bien sea por las prisas o por despiste, podemos cometer un gran error si repostamos gasolina en un vehículo diésel. Este error cada vez es más complicado de cometer, pues generalmente en surtidores prepago deberíamos equivocarnos dos veces, una al seleccionar el tipo de combustible y otra al descolgar la manguera de dicho tipo de combustible. Pese a las medidas adicionales que hay hoy en día para no cometer estos fallos, si se da el caso, se pueden producir varios tipos de problemas que irán creciendo a medida que mayor sea el volumen de gasolina que hemos introducido en el depósito de diésel.

Principalmente, la gasolina dañará los inyectores, que son las piezas que se encargan de pulverizar el diésel en la llamada cámara de combustión. También se producirán problemas de lubricación, que puede causar problemas de desgaste prematuro en la mecánica del motor. Por último, como la gasolina no se quemará correctamente en motores diésel, puede tener fallos de encendido, pérdida de potencia e incluso daños graves en el motor.

Hay una creencia popular que incluso recomienda cometer este error. Según esta especie de leyenda urbana, echar una pequeña proporción de gasolina en un diésel no solamente no es perjudicial, sino que sirve para limpiar los motores diésel o el escape de estos vehículos. Este bulo sostiene que, debido a que la gasolina tiene mayor poder de detonación, al inflamarse dentro de los cilindros del diésel, genera unas vibraciones que eliminan los restos de carbonilla. Esto podría ser válido para vehículos diésel antiguos, de los 60 y 70 que podían circular con casi cualquier tipo de aceite, pero en los modernos, alterar la combustión del diésel generaríamos esa carbonilla y podría ir a inyectores, válvulas, cilindros o pistones.

Por curiosidad, si te pasa lo contrario y repostas diésel en un motor de gasolina, no será tan grave como el caso anterior, pero todavía tiene sus consecuencias. Como la relación de compresión es más baja, el diésel no se quema completamente en un motor de gasolina, lo que hará que veas cómo se expulsa un humo muy negro y denso por el tubo de escape. Al no poder quemar es combustible como es debido, se observará pérdida de potencia y tirones. Por último, puede provocar daños en el catalizador.

¿Cómo actuar si echas el combustible incorrecto?

Si has echado gasolina en un coche diésel, arrancar y circular puede causar los daños y averías que hemos descrito anteriormente. Por lo tanto, el mal menor sería que te des cuenta del error que has cometido al repostar y no llegues ni a arrancar el motor. Avisa en la estación de servicio del error que has cometido, que vas a quedar allí estacionado y comunica el fallo a tu servicio de asistencia para que remolque el vehículo hasta un taller. Una vez que el coche haya llegado a un taller especializado, podrán realizar un procedimiento de vaciado, con el que podría ser toda la solución necesaria al no haberse comenzado a distribuir el combustible incorrecto. Si no fuiste consciente del error hasta haber comenzado a circular, recibirás señales como la emisión de ruidos raros. Poco a poco, a medida que la proporción de gasolina aumente, el coche funcionará peor y finalmente se acabará deteniendo. En este caso, no solamente tendrás que llevarlo al taller para que vacíen la gasolina del circuito, sino que tendrás que cambiar el filtro de combustible y con mucha probabilidad, también la bomba de gasoil.

Existe un supuesto nivel de tolerancia por el que, si solamente hemos repostado el 5 % de gasolina y todavía podemos llenar el depósito con un 95% de diésel, lo que diluiría el fallo, pero los expertos lo catalogan sencillamente de creencia popular, igual que la leyenda urbana de la limpieza. Aunque esto evidentemente es menos grave que haber llenado con gasolina el depósito por completo, y cuanto mayor sea la cantidad de combustible incorrecto que hayas introducido en el depósito, más graves pueden ser los daños, no hay un nivel de seguridad porque la gasolina altera las propiedades del diésel incluso en proporciones muy pequeñas como ese ínfimo 5% que serían solamente 2,5 litros en un depósito de 50 litros. Con tal que te des cuenta del error, deja de repostar gasolina en tu coche diésel.