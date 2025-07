Pere Navarro, director de la DGT, ha querido advertir en 'Informativos Telecinco' de la siniestralidad en la carretera en las vacaciones de verano

Así fabrican las nuevas señales de tráfico que ha estrenado la DGT

Compartir







Con la llegada del primer fin de semana de julio arrancan las operaciones salida del verano. Estaciones de autobuses, de trenes y aeropuertos se encuentran repletos de turistas que están dispuestos a exprimir sus ansiadas y merecidas vacaciones. Sin embargo, el medio de comunicación más utilizado para estos desplazamientos es el coche.

El pasado verano perdieron la vida nada más y nada menos que 243 personas en accidentes de tráfico en España. Una cifra escalofriante de la que los expertos advierten e intentan concienciar para que los conductores vuelvan sanos y salvos de sus vacaciones. Pere Navarro, director de la DGT, ha ofrecido unas palabras a 'Informativos Telecinco' para continuar con su campaña de concienciación en la que ha querido dar una serie de recomendaciones si tenemos que ponernos al volante.

PUEDE INTERESARTE Muere un motorista al chocar con un autobús en Manresa, Barcelona

Los consejos del director de la DGT para volver con vida de las vacaciones

El director de la DGT ha pedido a los conductores que tengan especial autorresponsabilidad este verano: "El tema de los accidentes de tráfico es demasiado importante para dejarlo solo en manos del Gobierno".

El alcohol también es un reto para la DGT. Por eso, Pere Navarro espera que este año el Congreso de los Diputados apruebe la reducción de la tasa de alcohol a la mitad.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre por un accidente de tráfico en Lleida en el que murió su pareja

"Como mates a otro no vas a poder dormir por las noches, no vas a poder mirarte al espejo, vas a acabar en el juzgado. ¿Todo esto por haber bebido? no vale la pena. Bebe lo que quieras, pero si bebes no conduzcas", explica Navarro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, la causa más mortífera al volante es el uso del teléfono móvil. El propio director de la DGT ha expuesto que "las distracciones son la primera causa de accidentes mortales y esto tiene un nombre: smartphone".

Según las previsiones y siguiendo los datos ofrecidos en los últimos años, cada día que pase en este verano cuatro personas que salen de vacaciones o salen a disfrutar, morirán en la carretera.