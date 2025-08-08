Un tramo de la M-40 permanecerá completamente cerrado al tráfico este viernes desde su enlace con la M-31 hasta la A-3

La razón del corte es una pasarela metálica de más de 100 metros de longitud

Un tramo de la M-40 permanecerá completamente cerrado al tráfico este viernes desde su enlace con la M-31, a la altura del camino del Pozo del Tío Raimundo, hasta la A-3, para colocar una pasarela metálica de más de 100 metros de longitud.

Esta nueva infraestructura busca "cerrar la herida para la movilidad peatonal" que provoca la M-40 en Puente de Vallecas, especialmente en el barrio de Palomeras Sureste, que queda aislado del resto del distrito por la autovía. Con su instalación, se permitirá la conexión a pie o en bicicleta entre los distritos de Puente y Villa de Vallecas, enlazando además con el Anillo Verde Ciclista.

Corte y desvíos alternativos

Para ejecutar la colocación de la pasarela, el corte total de este tramo de la M-40 se llevará a cabo desde las 23 horas de este viernes hasta las 21 horas del sábado, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Coordinados con la Dirección General de Tráfico, se habilitarán desvíos alternativos en ambos sentidos mediante las vías de alta capacidad A-3, M-31 y M-45.

La actuación forma parte de las obras que está desarrollando el Consistorio en el entorno del Campus Sur, incluidas dentro del Área DEMO 360 Vallecas.

Un plan integral para Vallecas

El Área DEMO 360 Vallecas es "un proyecto de innovación y sostenibilidad que comprende un amplio abanico de actuaciones urbanísticas y medioambientales en un ámbito situado entre la A-3, la M-40, la red ferroviaria y la avenida de la Albufera, en la confluencia de los distritos de Puente y Villa de Vallecas".

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, desarrolla un plan basado en dos ejes principales: la ejecución de una infraestructura de movilidad sostenible mediante la mejora de las conexiones y la creación de espacios para peatones y ciclistas, y un proyecto de transformación urbana que incluirá nuevas viviendas, zonas verdes, equipamientos públicos y privados, actividad económica, un campus de investigación y una residencia de estudiantes.