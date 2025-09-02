El último contrato finalizó el 31 de agosto y las aeronaves han tenido que quedarse en tierra, lo que UGT y CC.OO. han calificado de "dislate" y "falta de previsión"

La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos que multan con 200 euros y la retirada de cuatro puntos

Compartir







Los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se encuentran fuera de servicio desde el lunes 1 de septiembre por la finalización del contrato de mantenimiento de las aeronaves volverán a volar “en pocos días” tras un nuevo acuerdo para su adjudicación.

Concretamente, el actual contrato finalizó el pasado 31 de agosto, por lo que los helicópteros de vigilancia han tenido que mantenerse en tierra desde entonces; una situación que desde UGT y CCOO han denunciado calificándola de “dislate”.

Tras lo sucedido, han exigido explicaciones al organismo dependiente del Ministerio del Interior, mientras la DGT ha aseverado que la vigilancia en las carreteras está asegurada mediante el resto de medios, como las propias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, radares, campañas de vigilancia y centros de pantallas, en otros. No obstante, y a este respecto, inciden en que "en cuestión de días" los nueve helicópteros de la DGT paralizados volverán a volar.

La DGT informa de que los helicópteros volverán a volar de forma inminente

"La vigilancia en las carreteras está asegurada porque el resto de recursos están en funcionamiento y los helicópteros nunca no están volando las 24 horas del día", ha argumentado la DGT, que al mismo tiempo ha confirmado que ya se ha acordado un nuevo contrato para la adjudicación del mantenimiento del servicio.

PUEDE INTERESARTE Cómo ahorrar al repostar sin apps: gestos simples que bajan el gasto en cada visita a la gasolinera

Pese a ello, fuentes de la DGT citadas por EFE han precisado que faltan tan solo unos detalles por concluir, por lo que hasta dentro de unos “pocos días” no podrán volar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cualquier caso, frente a la denuncia de CC.OO. y UGT, reiteran que la DGT cuenta con drones, cámaras, radares y los propios agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para el control en las carreteras. "No se va a dejar de hacerlo", han apostillado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

CC.OO. y UGT denuncian la "falta de previsión" de la DGT y cargan contra la privatización de los contratos

Ante lo ocurrido, los sindicatos han denunciado una “falta de previsión” de Tráfico que ha provocado que los helicópteros, con base en Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña y Valladolid, no hayan podido volar desde el día 1 de septiembre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En un comunicado, CC.OO. ha señalado que la finalización de los contratos que hacen posible que las aeronaves puedan volar con los requisitos pertinentes se suma a los "graves problemas de personal" en la unidad, con algunas de sus patrullas con niveles de desocupación de casi un 50 % entre pilotos y personal mecánico, según exponen.

Del mismo modo, el sindicato lamenta que el Ministerio del Interior haya optado por privatizar todos los servicios de los que dependen las aeronaves, criticando que se oferta un contrato de "40 millones en 4 años a una empresa", que supondrá dejar en manos privadas todos "los servicios de los que dependen las aeronaves, centralizando todos sus requerimientos en este único contrato, con una única empresa, abriendo las puertas de la seguridad en carretera a la especulación de negocio dentro de la DGT".

Ello, según asegura CC.OO., ya sucede en los Centros de Gestión de Tráfico, "donde actores privados ya cuentan con contratos de más de 30 millones bianuales para realizar tareas dentro de estos Centros de pantallas".

Para la central sindical, la Unidad de Medios Aéreos y los Centros de Gestión de Pantallas "son dos herramientas que se han demostrado sobradamente como pilares de la prevención de la seguridad vial, y que a partir de 1989 han logrado reducir en un 80 % el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico".

En el caso de los centros de gestión, CCOO ha denunciado la política de privatización que ha seguido la Administración central en "estas infraestructuras críticas y servicios esenciales". En los centros de pantallas actuales se controlan más de 1.700 cámaras, 2.000 paneles informativos y 2.400 estaciones de toma de datos, además de varias zonas con carriles reversibles, según el sindicato.

"Esto permite realizar advertencias y enviar asistencia en los casos de accidentes, además de otras situaciones que se dan en la red de carreteras", ha señalado el secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior, Fernando García Castro.

Así, el sindicato lamenta que el cierre de la Unidad de Medios Aéreos deje sin volar "a unas patrullas que desde las bases con las que se cuenta en Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña y Valladolid, cubren la totalidad de la seguridad vial de todo el territorio nacional". Por ello, instan a Interior a acometer las "reformas necesarias para explorar vías públicas de avance que blinden los mencionados servicios que contienen infraestructuras críticas y esenciales".

Por su parte, también UGT ha exigido una explicación a la DGT y ha reclamado que los gestores asuman su responsabilidad por este "esperpéntico desaguisado"

Además, estos últimos han denunciado la inoperancia de 38 drones adquiridos por la DGT en el año 2020 "que se encuentran parados e inutilizados por instrucción del jefe de la Unidad de Medios Aéreos", si bien desde la DGT, según señala Europa Press, han asegurado que los drones “se encuentran operativos”.