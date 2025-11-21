Este sistema funcionaría enviando esa señal a las pantallas de la DGT, donde se informaría directamente al resto de vehículos que se ubican a nuestro alrededor

Todo lo que debes saber sobre las balizas V16: qué vehículos deben llevarlas, sanciones y excepciones

Entra en vigor el 1 de enero, pero los españoles estamos bastante desinformados sobre el nuevo dispositivo que va a pasar a ser indispensable en los vehículos. Se trata de la llamada baliza V-16, que vamos a tener que usar para señalizar cualquier tipo de avería o accidente. Ya no se van a poder seguir utilizando los clásicos triángulos, pero por el momento estas balizas no se están vendiendo lo suficiente para cubrir la demanda de todos los que deberían tener una.

La baliza sirve para ubicar nuestro vehículo en caso de emergencia. Este sistema funcionaría enviando esa señal a las pantallas de la DGT, donde se informaría directamente al resto de vehículos que se ubican a nuestro alrededor. Es una señal bastante llamativa. La subdirectora de Circulación de la DGT, Ana Blanco, nos explica que es “una visibilidad virtual por la que podemos advertir al resto de vehículos que se aproximan, a través de nuestros navegadores, que hay un obstáculo más adelante”.

Muchos creadores de contenido o influencers la señalan como un peligro público y no como la ayuda que se quiere dar a entender desde la Dirección General de Tráfico. Este mensaje está calando entre la sociedad, que de alguna forma reniega de este nuevo sistema. Es importante destacar que no es necesaria ninguna aplicación relacionada con este dispositivo, sino que directamente es la propia baliza la que da la señal GPS a partir de su encendido.

No da ningún tipo de información privada del usuario que la pone en marcha: “ni DNI, ni matrícula, por supuesto del conductor, es totalmente anónimo”.

Cada año mueren alrededor de 20 personas atropelladas por la colocación de los triángulos, y esta medida seguro que salvará vidas.