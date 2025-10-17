Alberto Rosa 17 OCT 2025 - 06:30h.

A partir del 1 de enero de 2026, este sistema de señalización sustituirá los clásicos triángulos de emergencia

Google Maps se renueva en España: ¿para qué sirven sus dos nuevos botones que muchos todavía desconocen?

Compartir







A partir del año que viene, un cambio importante llega a las carreteras españoles. Los triángulos de emergencia dejarán de ser el sistema válido de señalización para vehículos inmovilizados. En su lugar llegará la baliza V16 conectada, un dispositivo que combina luz física con conectividad digital, y que la DGT considera fundamental para reducir los atropellos y mejorar la seguridad vial.

Por lo tanto, será en Nochevieja cuando veamos los últimos triángulos que indican que hay un vehículo inmovilizado en la calzada. Ahora que se aproxima la entrada en vigor de la obligatoriedad de la V16, son muchas las dudas que surgen entre los conductores. ¿Todo vehículo debe llevarla? ¿Qué requisitos técnicos debe cumplir? ¿Cuáles serán las sanciones si no la montas?

PUEDE INTERESARTE Lo que debes saber si te sancionan con una fotomulta: la ley es clara sobre los requisitos para que sea válida

La baliza V16 es una pequeña luz intermitente de color ámbar que se coloca en el techo del vehículo cuando queda inmovilizado por avería o accidente. La principal ventaja con respecto a los triángulos es que permite señalizar sin salir del coche, evitando así que el conductor tenga que caminar por la calzada, uno de los momentos de mayor riesgo de atropello.

Una nueva forma de señalizar el peligro

Cada baliza homologada incorpora un sistema de geolocalización (GPS) y una tarjeta SIM integrada que, al activarse, envía la posición exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Gracias a esta conexión, los paneles de carretera y los navegadores pueden advertir en tiempo real de la presencia de un vehículo detenido, aumentando la anticipación de otros conductores.

PUEDE INTERESARTE Comprar coche de segunda mano: kilómetros recomendados y a partir de cuántos ya son demasiados

Según la DGT, esta evolución busca combinar “visibilidad física y visibilidad digital”. El dispositivo debe tener una autonomía mínima de 30 minutos y una batería con duración de al menos 18 meses. La conectividad, además, estará garantizada por un periodo de 12 años sin coste para el usuario.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los vehículos que están obligados a llevarla

No todos los vehículos están obligados a llevar la baliza. La normativa señala que todos los turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques no especiales matriculados en España deben incorporarla. Asimismo, también deberán llevarla los vehículos de empresa y flotas profesionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación. La razón por la que estos vehículos no deben llevar la baliza es porque su estructura o tamaña no permiten una instalación segura del dispositivo. Es por ello que seguirán utilizando otros sistemas de señalización adaptados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otro lado, la DGT también aclara que los vehículos extranjeros que circulen por España podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia mientras no exista una regulación armonizada a nivel europeo. Aún así, recomienda incorporar la nueva baliza por motivos de seguridad y compatibilidad con los sistemas de aviso conectados.

Cómo se utiliza la señal

Ante una avería o accidente, el conductor debe detener el coche en un lugar seguro, activar las luces de emergencia y colocar la baliza en el techo mediante su base magnética, sin salir del coche.

Si no fuera posible colocarla en el techo, se puede poner en el lateral del coche, siempre en el lado del conductor. Una vez encendida, la baliza emite una luz intermitente visible a más de un kilómetro, similar a las sirenas de vehículos especiales o de emergencia.

La función de la baliza V16 se limita a emitir la señal luminosa y geolocalizar el punto del incidente. Cada dispositivo incorpora un módulo GPS y una tarjeta SIM integrada que, al activarse, envía de forma automática la ubicación exacta del vehículo a la DGT.

Dicha información se transmite en tiempo real a los Centros de Gestión de Tráfico, lo que permite advertir a otros conductores de la presencia de un coche inmovilizado mediante paneles luminosos o sistemas de navegación compatibles.

El uso de triángulos como de las primeras versiones de balizas no conectadas solo serán válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de 2025 solo se permitirán las que tengan conexión con la Dirección General de Tráfico.

Sanciones y recomendaciones

Circular sin esta nueva señal de emergencia una vez sea obligatorio su uso podrá considerarse infracción grave, con sanciones económicas de hasta 200 euros, según estimaciones del sector jurídico especializado. Además, si no se ha señalizado correctamente un vehículo y se produce un accidente posterior, la responsabilidad del conductor podría verse agravada.

Por otro lado, la DGT también alerta de modelos de baliza que se comercializan como “balizas conectadas” sin cumplir los requisitos exigidos. Antes de comprar una, se recomienda consultar el listado de modelos certificados disponible en la web oficial de la DGT.

Se pueden recurrir las sanciones

Tal y como explica Marga Bernardo, abogada de Pyramid Consulting, “la no utilización o la falta de una baliza V16 podrá ser objeto de sanción, pero como cualquier infracción de tráfico, puede ser recurrida si se acredita que existieron causas justificadas, defectos en la notificación o errores en la prueba”.

En Pyramid Consulting, donde se analizan diariamente expedientes sancionadores de tráfico, subrayan que cada caso debe revisarse de forma individual, ya que en ocasiones las denuncias pueden contener errores de forma o de fondo que permitan su anulación.