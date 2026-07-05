Activar el aire acondicionado nada más entrar no siempre es eficaz de inmediato

Las claves para identificar si tu mascota sufre un golpe de calor o deshidratación: los síntomas más preocupantes y los pasos a seguir

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Los días de calor extremo pueden convertir el interior de un coche en un verdadero horno, sobre todo si ha estado aparcado al sol. Activar el aire acondicionado nada más entrar no siempre es eficaz de inmediato, y además supone un gasto de combustible adicional. Por eso, muchos conductores buscan alternativas rápidas y eficientes para rebajar la temperatura sin recurrir a él.

Entre los trucos más compartidos en redes sociales, destaca uno por su sencillez y efectividad: el ‘truco japonés’.Utilizado durante años y respaldado por la experiencia cotidiana, permite renovar el aire del vehículo en cuestión de segundos sin necesidad de tecnología ni productos adicionales.

Cómo refrescar el coche

El procedimiento es simple: se baja completamente una ventanilla, y desde el lado opuesto se abre y cierra la puerta varias veces de forma continua. Este movimiento genera una corriente de aire que fuerza la salida del aire caliente acumulado en el interior, creando un efecto de ventilación cruzada instantánea.

Este método, además de no consumir energía, es especialmente útil cuando el coche ha estado expuesto al sol durante horas. Permite reducir de forma significativa la temperatura inicial del vehículo, haciendo más llevadero el momento de arrancar y evitando el típico golpe de calor al entrar. Una solución fácil, práctica y gratuita para combatir el calor al volante